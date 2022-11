Der TSV holt drei Punkte gegen Frisch Auf

Über die gesamte Spielzeit ist es eine ausgeglichene Partie, in der der TSV Adelberg ein kleines Chancenplus und das etwas glücklichere Händchen. In der 5. Spielminute wird Keiser im Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter verwandelt Kevin Schwenger zur Führung. Die Gäste können nur wenige Minuten später nach einer Ecke ausgleichen. In der 15. Minute wird erneut Keiser im Strafraum zu Fall gebracht, dieses Mal verwandelt Locher zur Führung. Bis zur Pause passiert auf beiden Seiten nicht mehr viel und so geht es mit 2:1 in die Pause. Nach dem Wiederanpfiff ist es ein ähnliches Spiel wie im ersten Durchgang. In der 64. Minute landet der Ball über Schwenger bei Keiser, der zum 3:1 erhöht. In der Folge kassiert der TSV binnen weniger Minuten zwei vermeidbare Gegentore und plötzlich ist das Spiel wieder spannend. In der Schlussviertelstunde hat der TSV dann noch mehr Körner als die Gäste und kommt wieder besser ins Spiel. In der 81. Minute trifft Keiser aus rund 16 Metern per Außenrist zum 4:3. Wenige Minuten später sorgt Lambor per direktem Freistoß sehenswert für den 5:3 Endstand (85.).