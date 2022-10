Der TSV holt die nächsten drei Punkte

Der TSV holt einen fulminanten und ungefährdeten 5:0 Heimerfolg gegen die Kreisliga A Reserve der TSG Salach. Von Beginn an sind die Blau-Weißen spielbestimmend und diktieren das Geschehen. Nachdem erste gute Aktionen noch ungenutzt bleiben, belohnen sich die Schurwälder bereits in der 8.Spielminute durch Kevin Schwenger, nach guter Vorarbeit von Benjamin Locher. Keine sechs Minuten später schlägt Patrick Lambor einen weiten Pass zu Locher, der den Ball überlegt am Salacher Torspieler zum frühen 2:0 vorbeischiebt. In der 24.Spielminute kann Pascal Zieger einen tollen Spielzug nach Vorarbeit von Kevin Schwenger zum 3:0 vollenden. Das sehenswerteste Tor an diesem Dienstagabend erzielt Nico Seyfferle, der zuvor von Patrick Lambor in Szene gesetzt wird und mit einem sagenhaften Rabona-Tor zum hochverdienten 4:0 Pausenstand trifft.

Nach der Halbzeit nimmt der letztjährige Vizemeister ein paar Gänge heraus und lässt die Filstäler erstmal ins Spiel kommen, denen jedoch kein Treffer gelingen will. Besser macht es der TSV in der 59.Spielminute, in Person von Locher, der mit dem 5:0 seinen nunmehr dritten Doppelpack schnürt. Bis zum Schlusspfiff erspielen sich die Adelberger weitere Torchancen, die allerdings allesamt nicht verwertet werden. So bleibt es beim 5:0 Kantersieg für die Blau-Weißen, der sogar noch höher hätte ausfallen können.