Der TSV Hollenbach stellt die Weichen

Dominic Robinson (Mitte) unterstützt ab der neuen Saison Fatih Cosar (links) als Co-Trainer beim TSV Hollenbach. Das gab Abteilungsleiter Thomas Högg (rechts) bei der Präsentation bekannt. – Foto: tsv

Mit den Namen Daniel Zweckbronner und Christoph Burkhard sind die größten sportlichen Erfolge des TSV Hollenbach untrennbar verbunden. Unter der Regie des Trainerduos holten die Krebsbachtaler 2022 und 2025 die Titel in der Bezirksliga Nord. Aktuell schaut es so aus, als wäre die Landesliga Südwest auch im zweiten Anlauf eine Nummer zu groß.

Der drohende Abstieg ist allerdings nicht der Grund, dass ein Trainerwechsel ansteht. Denn dann hätten die Hollenbacher spätestens in de Winterpause reagieren müssen. Doch dazu ist der Stellenwert von Ex-Profi Burkhard und Zweckbronner ist schlichtweg zu hoch, ihre Verdienste sind unbestritten.

Burkhard war Anfang 2019 zu seinem Heimatverein zurückgekehrt, erst als spielender Co-Trainer und wenige Monate später zusammen mit Zweckbronner als Trainerduo. Das seit Beginn der Saison 2025/26 durch Fatih Cosar unterstützt wird, der ab dem Sommer endgültig in die Chefrolle rutscht und für einen nahtlosen Übergang sorgen sollen. Unterstützung bekommt Cosar ab der Saison 2026/27 von Dominic Robinson, der als spielender Co-Trainer vom Landesliga-Konkurrenten TSV Aindling nach Hollenbach kommt. Robinson bringt die Erfahrung von knapp 300 Spielen in Regional-, Bayern- und Landesliga mit und steigt nun ins Trainergeschäft ein.