Der TSV Hollenbach sorgt gleich für eine Überraschung

Besser hätte es für den TSV Hollenbach nicht laufen können, der 3:0-Sieg gegen den SV Manching war eine faustdicke Überraschung. Dabei begann alles wie erwartet. Manching lief hoch an, setzte den TSV unter Druck und zeigte sich pass- und kombinationssicherer. Der Aufsteiger aber hielt dem Druck stand und befreite sich zusehends aus der Umklammerung. Nach torloser erster Halbzeit entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem sich Hollenbach auf seine Defensive – allen voran auf den fantastisch aufgelegten Torhüter Hartmann – verlassen konnte. Dennoch wäre Manching beinahe in Führung gegangen. Einen Eckball verlängerte Gstettner Richtung langes Eck (57.). Hartmann leitete den Ball mit den Fingerspitzen an den Pfosten und begrub das Spielgerät schließlich unter sich. Statt 0:1 hieß es wenig später 1:0. Michael Schäfer überspielte die aufgerückte SVM-Abwehr, Elias Ruisinger hatte freie Bahn und traf. Manchings Torjäger Sebastian Graßl verpasste den Ausgleich, mit einem sensationellen Reflex wehrte TSV-Keeper Hartmann den Ball ab. Dann traf Rainer Meisinger die Latte und damit den Ausgleich (79.). Das 2:0 durch Schäfer entschied fast im Gegenzug das Spiel. Beim 3:0 passte Schäfer quer auf den eben eingewechselten Luis Hungbaur, der den Endstand markierte. (ff) Lokalsport AN Schiedsrichter: Philipp Rank (München) - Zuschauer: 520 Tore: 1:0 Elias Ruisinger (59.), 2:0 Michael Schäfer (80.), 3:0 Luis Hungbaur (83.)

Die Niso-Boys bleiben auch in der Landesliga auf Erfolgskurs. Beim ersten Auftritt der SG Niedersonthofen/Martinszell auf Verbandsebene feierten die Schützlinge der Spielertrainer Felix Thum und Simon Frasch einen überzeugenden 3:1-Sieg gegen den SC Oberweikertshofen. Die Oberallgäuer zeigten sich sofort hellwach, pressten den Gegner und gingen durch einen Doppelschlag von Torjäger Christian Kreuzer in Führung. Beim 1:0 bediente Maxi Gebhart den Schützen, beim zweiten war er nach einem Pfostenschuss von Morris Albrecht zur Stelle und staubte ab. Oberweikertshofen wurde nach dem Wechsel stärker, doch die Niso-Boys legten durch einen Kopfballtreffer von Simon Frasch nach. Postwendend verkürzte Rückkehrer Maximilian Schuch für den SCO, doch viel mehr war für die Oberbayern nicht drin. Denn der Aufsteiger stand defensiv kompakt und ließ keine Chancen mehr zu. Und vorne wäre beinahe noch der vierte Treffer gelungen, doch Gebhart vergab den Elfmeter. Was der Freude über den Premierensieg jedoch keinen Abbruch tat. Schiedsrichter: Yannick Eberhardt (München) - Zuschauer: 180 Tore: 1:0 Christian Kreuzer (30.), 2:0 Christian Kreuzer (36.), 3:0 Simon Frasch (58.), 3:1 Maximilian Schuch (60.) Bes. Vorkommnis: Maximilian Gebhart (SG Niedersont./Martinsz.) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Elias Reinert (90.)

Vor einer Minikulisse gewann der FC Kempten das Allgäuer Derby gegen die U21 des FC Memmingen mit 1:0. Den einzigen Treffer im Illerstadion erzielte Ivan Buric kurz vor der Pause.

Es wurde schnell deutlich, dass es nicht der Tag der neuformierten Memminger werden würde. Von Beginn an war mit „Bruder Leichtsinn“ ein zwölfter Mann in den FCM-Reihen. Kempten nahm die Geschenke aber nicht an, erst Ivan Buric nutzte nach einem schnellen Gegenangriff die Unordnung im Memminger Strafraum und drosch den Ball in die Maschen.

Nach dem Wechsel kamen die Kemptener durch leichte Ballverluste des Gegners immer wieder zu guten Einschußmöglichkeiten. Memmingens Keeper Benjamin Frick verhinderten eine vorzeitige Entscheidung. Nach vorn ging bei den Maier-Schützlingen nicht viel, erst in der 64. Minute hatten der eingewechselte Fabian Kroh und Micha Bareis die erste wirklich gute Chance – aber Kemptens Torhüter Buron Aurhammer war auf dem Posten. Weil die Oberallgäuer wahren Chancenwucher betrieben, blieb’s bis in die Nachspielzeit spannend. Und dort hätte es dann doch beinahe noch für einen Memminger Punkt gereicht, aber nach einem Eckball in den Schlusssekunden kam Micha Bareis nicht richitg an den Ball, sein Kopfball ging knapp daneben. (ass)

Schiedsrichter: Michael Krug (München) - Zuschauer: 75

Tore: 1:0 Ivan Buric (42.)