Der TSV Hollenbach macht den Sack zu

Der TSV Hollenbach hat mit dem 3:0 beim SC Griesbeckerzell alles klar gemacht. Wobei schon zur Halbzeit alles klar war. Patrick Högg, Michael Schäfer und Werner Meyer netzten bis zur 38. Minute drei Mal ein. Während sich die Hollenbacher ausgesprochen effekt zeigten, erstarb bei Griesbeckerzell die Hoffnungen spätestens, als Arsim Kadirolli mit einem Foulelfmeter an TSV-Torhüter Florian Hartmann scheiterte.

Keine neun Minuten dauerte beim SCG der Auftritt von Daniel Burger, der nach der Pause eingewechselt worden war. Erst wurde er verwarnt und wenig später nach einem klaren Foul mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. Ansonsten passierte nicht mehr viel, abgesehen von einem Fernschuss von Nicolas Koch, der auf der Latte aufsetzte. (jeb) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Steffen Brenner (Nördlingen) - Zuschauer: 450

Tore: 0:1 Patrick Högg (12.), 0:2 Michael Schäfer (36.), 0:3 Werner Meyer (38.)

Gelb-Rot: Daniel Burger (54./SC Griesbeckerzell/Foulspiel)

Bes. Vorkommnis: Arsim Kadirolli (SC Griesbeckerzell) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Florian Hartmann (42.).

„Wir haben in der Abwehr nichts zugelassen. Das war der Schlüssel zum Erfolg“, bilanzierte Coach Michael Panknin nach dem 2:0 des TSV Gersthofen gegen den TSV Meitingen. Das schnelle 1:0 war eigentlich keine Chance, sondern ein Geschenk. Xhevalin Berisha vertändelte das Leder gegen Fabian Bühler, der allein auf Niklas Schmitt zusteuerte, erst am Meitinger Keeper scheiterte, aber dann im zweiten Versuch ins Netz traf.

Meitingen versuchte danach, die Gersthofer nicht ins Tempo kommen zu lassen. Nicht immer gelang dies. In der 25. Minute war erneut Bühler nicht zu halten, zielte jedoch vorbei. Ebenso wie Aivin Enimi kurz vor der Pause. Nach dem Wechsel agierte der TSV Meitingen, bei dem insgesamt fünf Offensivspieler fehlten, dann mutiger. Schlecht verteidigt war dann die Szene vor dem 2:0, als Admir Omerbegovic aus dem Hinterhalt abgefälscht traf und für die Vorentscheidung sorgte. (oli) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Fabian Hegener (Neuburg) - Zuschauer: 450

Tore: 1:0 Fabian Bühler (7.), 2:0 Admir Omerbegovic (53.)

Nichts war’s für den FC Günzburg mit einer ordentlichen Verabschiedung von seinen Fans. Für das Schlusslicht setzte es eine empfindliche 0:4-Heimklatsche im Landkreisderby gegen den VfR Jettingen. Zunächst war zwischen beiden Teams kein gravierender Unterschied erkennbar, das änderte sich mit dem 0:1 von Matteo Komm. Jetzt übernahm der VfR das Kommando, Benedikt Ost ließ noch vor der Pause das 0:2 folgen.

Nach dem Wechsel legte Jettingen schnell nach. Daniel Heidenberger köpfte zum 0:3 ein, dann stellte Benedikt Ost mit einem Schlenzer aus rund zwanzig Metern auf 0:4. Günzburgs Anhänger befürchteten jetzt ein Debakel. Aber die Jettinger schalteten am Ende einen Gang zurück. (ulan) Lokkalsport GZ

Schiedsrichter: Maximilian Raudensky (Illdorf) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Matteo Komm (30.), 0:2 Benedikt Ost (43.), 0:3 Daniel Heidenberger (53.), 0:4 Benedikt Ost (55.)

Der abstiegsbedrohte FC Horgau zeigte Charakter und Leidenschaft und holte beim TSV Ziemetshausen zweimal einen Rückstand auf. Beide Gegentreffer für ds Kleeblatt waren sehr unglücklich, insbesondere der Führungstreffer, bei dem Maximilian Wurm einen Querpass unhaltbar in eigene Tor abfälschte.

Horgau machte weiter Druck und glich durch Fabian Tögel aus. Doch zwölf Minuten später fiel der erneute Führungstreffer für den TSV - wiederum durch ein Eigentor. Nach einem Freistoß von Daniel Greiner an die Querlatte fälschte Torhüter Felix Häberl den Ball ins eigene Netz ab. Auch davon ließen sich die Horgauer nicht unterkriegen. Die verdiente Belohnung war der Ausglich zu Danijel Malinic, der die Kopfballablage von Felix Eberle mit einem Volleyschuss ins rechte Toreck abschloss. (tög) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Maximilian Wirkner (Mertingen) - Zuschauer: 250

Tore: 1:0 Maximilian Wurm (9./Eigentor), 1:1 Fabian Tögel (22.), 2:1 Daniel Greiner (34.), 2:2 Danijel Malinic (73.)