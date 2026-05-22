Der TSV Höchst kann sein Meisterstück machen

Fernab dieses Aufstiegsstresses erwartet die zuletzt wenig erfolgreiche SG Rimhorn/Neustadt Aufsteiger SSV Brensbach. Während Brensbach versuchen wird, den fünften Tabellenplatz zu behaupten, wollen die Rimhorner ein weiteres Abrutschen in der Tabelle unbedingt verhindern. Nach fünf Niederlagen in Serie kein leichtes Unterfangen. Im Erbacher Ortsteil erwartet der TSV Günterfürst den SV Lützel-Wiebelsbach (Anstoß 15 Uhr). Es ist ein Spiel auf Augenhöhe zu erwarten. Wegen des Belages hat der TSV vielleicht die besseren Grundvoraussetzungen, aber gegen clevere Lützel-Wiebelsbacher, die die beste Kreisoberligarunde der letzten Jahre spielen und wohl Vierter werden, ist es immer sehr schwer. Der TV Fränkisch-Crumbach empfängt Viktoria Kleestadt an der Saroltastraße. Und bei der SG Bad König/Zell hofft man gegen Viktoria Urberach auf einen Heimsieg, der am letzten Spieltag doch noch den Gang in die Abstiegsrelegationsrunde verhindern soll.