Nach den massiven Sachbeschädigungen im Wilhelm-Langrehr-Stadion des TSV Havelse in der Nacht vor dem Drittligaspiel gegen den VfL Osnabrück hat sich das Präsidium der Lila-Weißen vor Ort ein Bild von den Verwüstungen gemacht. Neben einem solidarischen Austausch mit den Verantwortlichen des Regionalligisten wurde auch über konkrete Unterstützungsmaßnahmen gesprochen. Der VfL Osnabrück ruft nun aktiv zur Beteiligung an der Spendenkampagne auf – intern wie extern.
Holger Elixmann, Präsident des VfL Osnabrück, reiste am Freitag gemeinsam mit seinen Vizepräsidenten Christoph Determann, Nikolaus Hahnenkamp und Michael Wernemann nach Garbsen. Dort führten sie Gespräche mit TSV-Teamkoordinatorin Martina Röttger und Sportchef Florian Riedel, der in der Saison 2011/12 selbst für den VfL aktiv war. Dabei zeigte sich die VfL-Delegation tief betroffen vom Ausmaß der Schäden.
Die Verantwortlichen des TSV Havelse führten durch das Gelände und schilderten die Details des nächtlichen Übergriffs: weit über 100 Graffitis, aufgebrochene Türen und Fenster, zerstörte Technik und Bekleidung in der Sprecherkabine, beschädigte Fahrzeuge – der Sachschaden beläuft sich auf eine sechsstellige Summe. Besonders hart betroffen ist der Nachwuchsbereich des Vereins, sowohl im Fußball als auch im Tennis.
„Viele unserer Fans und Sponsoren haben sich bei uns gemeldet, um Hilfe anzubieten. Diese Solidarität ist bemerkenswert und ein starkes Zeichen dafür, dass die große Mehrheit in Osnabrück diese Taten klar verurteilt“, erklärte VfL-Präsident Holger Elixmann nach dem Besuch. „Der TSV Havelse hat jede Unterstützung verdient – finanziell, moralisch und organisatorisch.“
Konkret verwies Elixmann auf die Spendenaktion, die der TSV Havelse über die Plattform betterplace.org ins Leben gerufen hat. Auch VfL-Fan Lorenz Menkhaus hat mit einer eigenen Kampagne ein Zeichen gesetzt: Er initiierte eine Spendenaktion mit dem symbolischen Zielbetrag von 1.912 Euro – angelehnt an das Gründungsjahr des TSV Havelse. Diese Summe wurde bereits übertroffen, am Samstagmittag lag der Stand bei über 3.000 Euro.
Die Polizeiinspektion Hannover hat mittlerweile Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und Einbruchdiebstahl aufgenommen. Zwischen Freitagabend (29.08., 19:00 Uhr) und Samstagmorgen (30.08., 07:00 Uhr) hatten sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Stadiongelände verschafft. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass die Aktion mutmaßlich aus dem Umfeld der Fanszene des VfL Osnabrück stammt – insbesondere aufgrund der Nähe zum Spieltermin.
Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen im Bereich der Hannoverschen Straße in Garbsen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-2715 zu melden.
Parallel zum Besuch fand auf dem Gelände das Pokalspiel der A-Junioren beider Vereine statt – mit einem sportlich verdienten 4:1-Erfolg für den TSV Havelse. Doch die Partie geriet an diesem Tag zur Nebensache. Für den kleinen Verein aus Garbsen ist die Unterstützung nun überlebenswichtig, um den Trainings- und Spielbetrieb insbesondere im Nachwuchsbereich wieder regulär aufnehmen zu können.
Spendenlink zur Unterstützung des TSV Havelse:
👉 Spendenplattform betterplace.org – TSV Havelse