– Foto: IMAGO

Nach den massiven Sachbeschädigungen im Wilhelm-Langrehr-Stadion des TSV Havelse in der Nacht vor dem Drittligaspiel gegen den VfL Osnabrück hat sich das Präsidium der Lila-Weißen vor Ort ein Bild von den Verwüstungen gemacht. Neben einem solidarischen Austausch mit den Verantwortlichen des Regionalligisten wurde auch über konkrete Unterstützungsmaßnahmen gesprochen. Der VfL Osnabrück ruft nun aktiv zur Beteiligung an der Spendenkampagne auf – intern wie extern.

Holger Elixmann, Präsident des VfL Osnabrück, reiste am Freitag gemeinsam mit seinen Vizepräsidenten Christoph Determann, Nikolaus Hahnenkamp und Michael Wernemann nach Garbsen. Dort führten sie Gespräche mit TSV-Teamkoordinatorin Martina Röttger und Sportchef Florian Riedel, der in der Saison 2011/12 selbst für den VfL aktiv war. Dabei zeigte sich die VfL-Delegation tief betroffen vom Ausmaß der Schäden. Die Verantwortlichen des TSV Havelse führten durch das Gelände und schilderten die Details des nächtlichen Übergriffs: weit über 100 Graffitis, aufgebrochene Türen und Fenster, zerstörte Technik und Bekleidung in der Sprecherkabine, beschädigte Fahrzeuge – der Sachschaden beläuft sich auf eine sechsstellige Summe. Besonders hart betroffen ist der Nachwuchsbereich des Vereins, sowohl im Fußball als auch im Tennis.

VfL ruft zur Unterstützung auf „Viele unserer Fans und Sponsoren haben sich bei uns gemeldet, um Hilfe anzubieten. Diese Solidarität ist bemerkenswert und ein starkes Zeichen dafür, dass die große Mehrheit in Osnabrück diese Taten klar verurteilt“, erklärte VfL-Präsident Holger Elixmann nach dem Besuch. „Der TSV Havelse hat jede Unterstützung verdient – finanziell, moralisch und organisatorisch.“