Der TSV Haunstetten ist wieder an der Spitze

Die Schlussviertelstunde war problematisch, denn die angekündigten Gewitter zogen auf, verdunkelten den Himmel und das Geschehen war mitunter nur noch schemenhaft erkennbar. In der Phase fiel auch das 0:2 durch Timo Hader. „Dann habe ich gar nichts mehr gesehen“, schildert Meitingens Coach Andreas Wessig die Schlussphase, die unter äußerst grenzwertigen, wenn nicht sogar irregulären Bedingungen ablief. Dabei hätte die Situation entschärft werden können, doch die Haunstetter lehnten eine Vorverlegung um 15 Minuten ab.

Die erste Halbzeit dieses Spitzenspiels war sehr von Taktik geprägt und demzufolge ziemlich langweilig. Kurz nach dem Wechsel landete dann ein weiter Ball bei Jerome Loßner, der zum 0:1 abschloss. Während sich die Haunstetter äußerst effektiv zeigten, vergaben die Meitinger unter anderem durch Andreas Hummel und Michael Meir beste Chancen zum Ausgleich. Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Manfred Häckel (Neuburg) - Zuschauer: 280

Tore: 0:1 Jerome Loßner (49.), 0:2 Timo Hader (73.)



