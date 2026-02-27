Der TSV Grünwald will im Derby gegen Kirchheim ein Zeichen setzen

tsv grünwald, grün, gegen svn münchen, 22.11.2025 sebastian koch, marco bornhauser – Foto: brouczek

Das Aufstiegsrennen ist eng wie selten. Am Samstag empfängt der TSV Grünwald den Kirchheimer SC zum direkten Duell um die Spitzenplätze.

Hochspannung verspricht das Aufstiegsrennen in der Landesliga Südost: Spitzenreiter TSV Wasserburg liegt gerade mal sechs Punkte vor dem Achten Kirchheimer SC. Der TSV Grünwald, der in der vergangenen Saison schon Bayernligaluft schnupperte, hat als Fünfter mit vier Zählern Rückstand noch alle Chancen auf die Rückkehr in die fünfthöchste Spielklasse. Am Samstag (14 Uhr, Kunstrasenplatz im Grünwalder Freizeitpark) könnten die Grün-Weißen im direkten Duell mit den Kirchheimern diese schon mal ein bisschen abhängen.

„Wichtig ist, dass wir gut starten“, sagt TSV-Coach Sebastian Koch und er schließt dabei die nächste Aufgabe mit ein, denn schon in einer Woche gastiert sein Team in Wasserburg. Also muss es gleich in die Vollen gehen. „Ab jetzt zählt kein Trainingsmeter mehr, ab jetzt zählt Haltung. Wir haben im Winter nicht nur an Taktik und Fitness gearbeitet, sondern vor allem an unserem Mindset“, verkündet Koch. „Der Abstand nach oben ist gering. Genau das macht die Ausgangslage spannend, aber auch anspruchsvoll.“

Der Auftakt ist gleich schon mal die Nagelprobe für ein Frühjahrsprogramm, in dem der TSV fast die Hälfte der Spiele gegen die momentanen Mitbewerber um die Spitze bestreitet. „Mit dem Kirchheimer SC erwartet uns direkt ein sehr unangenehmer Gegner. Sie stehen nur zwei Punkte hinter uns, sind defensiv sehr stabil und haben bislang eine starke Saison gespielt. Das wird ein Spiel auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten entscheiden können“, weiß Koch. „Für uns wird entscheidend sein, von Beginn an die richtige Intensität auf den Platz zu bringen.“

Der letzte Test, ein 4:4 gegen den TSV 1865 Dachau, ließ an Intensität offenbar nicht viel zu wünschen übrig. Gegen Kirchheim darf es vorne ruhig so weitergehen, hinten wünscht es sich Koch allerdings etwas anders: „Wir wollen mutig auftreten, unsere Offensivqualität zeigen, gleichzeitig aber die nötige Balance und Kompaktheit wahren. Gerade in solchen Spielen zählt Disziplin, Laufbereitschaft und der absolute Wille“, so der TSV-Coach. „Ich will eine Mannschaft sehen, die brennt, die von der ersten Minute an klar macht: Hier in Grünwald gibt es nichts zu holen. Mutig mit dem Ball, kompromisslos gegen den Ball und als Einheit - vom ersten Zweikampf bis zur letzten Aktion.“

Fehlen wird den Grün-Weißen Stammkeeper Lukas Brandl, der nach seinem Platzverweis im letzten Spiel 2025 beim FC Schwabing für zwei Spiele gesperrt wurde. Für ihn wird das aus den USA zurückgekehrte Eigengewächs Timon Körber zwischen den Pfosten stehen.