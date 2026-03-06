Der TSV Grünwald will auch den Spitzenreiter TSV Wasserburg kitzeln

Sebastian Koch, Trainer des TSV Grünwald – Foto: brouczek

Nach dem 6:0 gegen Kirchheim wartet das nächste Highlight. Der TSV Grünwald fordert am Samstag den Tabellenführer heraus.

Dem Verfolgerduell folgt das Top-Spiel: Nachdem der TSV Grünwald den Tabellennachbarn Kirchheimer SC mit 6:0 eindrucksvoll aus dem Aufstiegsrennen gekickt hat, fordert der Tabellensechste der Landesliga Südost am Samstag (14 Uhr) den nur vier Punkte vorausliegenden Spitzenreiter TSV Wasserburg heraus.

„Das war ein klares Statement unserer Mannschaft. Nicht nur wegen des Ergebnisses, sondern wegen der Art und Weise, wie wir aufgetreten sind. Mit Wucht, Aggressivität, Tempo und vor allem mit einer Mentalität, die keine Kompromisse kennt“, schwärmt Grünwalds Trainer Sebastian Koch immer noch vom Kantersieg, zugleich betont er: „Wir wissen aber auch, dass uns am Samstag ein ganz anderes Spiel erwartet. Wasserburg steht verdient an der Tabellenspitze und bringt viel Qualität und Stabilität mit.“

Das stellten die Innstädter bei ihrem Auftakt ebenfalls in beeindruckender Manier unter Beweis: Beim ESV Freilassing drehten sie trotz einer Roten Karte in der 19. Minute ein 0:2 in einen 5:3-Sieg. Drei Tore steuerte alleine Stürmer Robin Ungerath bei, dem Koch „herausragende Qualität“ bescheinigt. Das gelte auch für Danilo Dietrich: „Er ist auf der Sechs der Dreh- und Angelpunkt.“ Wie sich die Individualisten einordnen, sieht Koch als zusätzlichen Trumpf: „Wasserburg ist als Team stark.“

Das darf der 29-Jährige aber auch für seine Grün-Weißen behaupten, die sich seit Saisonbeginn zu einer geschlossenen Einheit entwickelt haben und dies gegen Kirchheim vorbildlich demonstrierten: „Der Zusammenhalt stimmt. Die Jungs haben von der ersten Minute an gezeigt, dass sie bereit sind, Verantwortung zu übernehmen, Zweikämpfe zu gewinnen und den Gegner unter Druck zu setzen. Diese Haltung ist unser Maßstab.“ Auch in Wasserburg: „Solche Spiele willst du als Mannschaft haben, Spiele gegen den Tabellenführer, Spiele unter Druck, Spiele, in denen sich zeigt, wer wirklich bereit ist, alles zu investieren. In solchen Spielen entscheidet oft nicht nur die fußballerische Qualität, sondern auch Mentalität.“

Das schließt mit ein, den Untergrund anzunehmen. Gegen Kirchheim hatten die Grünwalder zweifellos den aus dem Trainingsbetrieb gewohnten Kunstrasen auf ihrer Seite. „In Wasserburg wird auf Rasen gespielt, was um diese Jahreszeit natürlich noch einmal andere Bedingungen mit sich bringt. Darauf müssen wir uns einstellen, das gehört zu solchen Spielen dazu“, weiß Koch. Bewältigt werden müssen auch die personellen Umstände. Felix Triftshäuser (muskuläre Probleme) wird definitiv ausfallen, David Halbich (krank) und Min Park (Knieprobleme) sind fraglich. Koch macht sich deshalb keine Sorgen: „Die Energie stimmt, und der Hunger ist da. Jeder Spieler, der auf dem Platz steht, wird bereit sein, alles reinzuwerfen.“