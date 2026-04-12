Der TSV Grünwald dreht ein 0:2 noch zum 4:3-Sieg gegen Freilassing

Marcel Kosuch fällt bis Saisonende aus. Trotzdem gewannen die Grün-Weißen nach 0:2-Rückstand noch mit 4:3 gegen den ESV Freilassing.

Der Kampfgeist stimmte wieder einmal, doch der TSV Grünwald hätte es sich auch einfacher machen können: Nach 0:2-Rückstand gewannen die Grün-Weißen ihr Landesliga-Heimspiel gegen den abstiegsbedrohten ESV Freilassing noch mit 4:3 (1:2).

Eine Hiobsbotschaft hatte TSV-Coach Sebastian Koch schon vor der Partie zu verdauen: Marcel Kosuch fällt wegen anhaltender Schambeinprobleme bis zum Saisonende aus. Und dann gab’s noch ein frühes 0:2 oben drauf. Erst landete David Kellers Kopfballabwehr nach einem langen Freilassinger Ball bei einem Gegenspieler, der den Schützen Timo Portenkirchner bediente (10.). Beim nächsten Konter durfte sich Portenkirchner relativ widerstandslos durchsetzen (13.). Immerhin gelang den Grünwaldern eine schnelle Antwort - per Eigentor: Tobias Schindler fälschte eine Ecke von David Halbich zum 1:2 ab (17.). Die große Ausgleichschance vergab Yannick Frey, der nach Michael Hutterers schönem Pass allein vor Torwart Matej Markovic nur einen Lupfer in dessen Arme zustande brachte (25.). „Die erste Halbzeit haben wir komplett verschlafen. Deshalb auch der Wechsel in der Innenverteidigung“, begründete Koch, warum der unsicher wirkende Keller für Fabian Traub weichen musste. „In die zweite Halbzeit sind wir dann gut gestartet.“

Forscher Start in die zweite Hälfte

Tatsächlich begann der TSV nun forsch: Daniel Leugner glich mit einem cleveren Lupfer nach einer schönen Kombination über Niklas Kern, Halbich und Frey aus (50.). Zwar blieb weiterhin etwas Hektik im Grünwalder Spiel, aber auf Torwart Timon Körber war Verlass und einmal hatte der TSV Glück, dass der Schiedsrichter die Gäste vor dem leeren Tor wegen eines angeblichen Stürmerfouls zurückpfiff (56.). Stattdessen bogen die Grün-Weißen auf die Siegerstraße ein: Gabriel Wanzeck köpfte nach einer Frey-Ecke zum 3:2 ein (62.), im unmittelbaren Gegenzug hielt Körber gegen Mark Kremer die frische Führung mit einer Glanztat fest. Wenig später baute sie David Lucksch mit einem direkten Freistoß sogar auf 4:2 aus (67.). Sicher sein durften sich die Gastgeber aber noch nicht: Wieder ließen sie sich von einem Konter überrumpeln, wieder war Portenkirchner der Nutznießer (72.).

Erst nach weiteren Chancen hüben wie drüben und einer zehnminütigen Nachspielzeit wegen des Zusammenpralls der Freilassinger Georg Wieser und Maximilian Streibl (75.), die beide mit einem Turban vom Feld mussten, war das Zittern vorbei, das sich Koch gern erspart hätte: „Wir spielen nach der Pause 15, 20 Minuten gut, schießen drei Tore, aber wir machen den Gegner wieder stark. Das sind individuelle Themen“, sagte der Trainer, er meinte aber auch: „In unserer Situation, auch jetzt wieder mit dem Ausfall von Kosuch, sind wir froh über die drei Punkte.“ Ein Sonderlob von Koch gab es für Mittelfeld-Routinier Michael Hutterer, der zusammen mit Daniel Leugner in der engen Schlussphase das Heft in die Hand nahm: „Wie er die jungen Spieler unterstützt, mit seiner Kommunikation und Qualität, das kann man schon hervorheben.“

TSV Grünwald - ESV Freilassing 4:3 (1:2) TSV Grünwald: Körber - Bornhauser, Keller (46. Traub), Wanzeck, Park, Lucksch, Hutterer, Halbich, Leugner, Frey (90.+7 Bublitz), Kern (74. Zargar) Tore: 0:1 Portenkirchner (10.), 0:2 Portenkirchner (13.), 1:2 Schindler (17., Eigentor), 2:2 Leugner (50.), 3:2 Wanzeck (62.), 4:2 Lucksch (67.), 4:3 Portenkirchner (72.)