Der TSV Gilching verschenkt beste Chancen und zittert sich zum 2:1-Sieg

Zumindest gekämpft haben die Gilchinger (am Ball Jonas Engelhardt) beim abstieggefährdeten SV Ohlstadt. – Foto: Oliver Rabuser

Trotz früher Führung macht sich der TSV Gilching das Leben schwer. Ein verschossener Elfmeter rettet den Gästen drei wichtige Punkte.

Zumindest rechnerisch ist der Kampf um Platz zwei in der Bezirksliga Süd noch nicht entschieden. Die Fußballer des TSV Gilching-Argelsried mühten sich am Sonntag zu einem 2:1 (1:1)-Sieg beim abstiegsbedrohten Aufsteiger SV Ohlstadt. „Wir haben uns das Leben durch unsere vergebenen Torchancen selbst schwer gemacht“, resümierte TSV-Coach Christian Rodenwald. Die Gäste legten durch Leander Kraus‘ Dropkickschuss aus 20 Metern perfekt los, bereits nach 18 Sekunden führten sie. Aber danach wurden selbst beste Möglichkeiten vergeben. Immer wieder rettete Ohlstadts Keeper Jonas Fuhrmann. „Unsere alte Schwäche“, haderte Rodenwald mit dem Chancenwucher. Doch es kam noch schlimmer für die Gilchinger. Ein Ballverlust kurz vor der Pause führte zum schmeichelhaften Ausgleich. Ohlstadt kombinierte über die linke Seite, und Jonas Marggraf drückte den Ball über die Linie, TSV-Torwart Sebastian Hollenzer war bereits zuvor ausgespielt worden.

In der zweiten Halbzeit roch vieles danach, als könnten die Gäste erstmals in dieser Saison nach einer Führung noch Punkte abgeben. Ohlstadt war nun besser in der Partie. Dennoch jubelten die Gilchinger über das 2:1 durch Stürmer Vinzenz Wolf, doch das Schiedsrichter-Gespann wähnte den Ball nach dem Klärungsversuch des SVO noch nicht hinter der Linie. Als der junge Unparteiische zur Überraschung aller Beteiligten nach einem Ohlstadter Standard auf den Elfmeterpunkt zeigte, drohte das totale Fiasko für den Favoriten. Doch Simon Nutzinger nutzte das Geschenk nicht und setzte den Ball links am Tor vorbei (76.). Das bestrafte der TSV. Der eingewechselte Daniel Yordanov flankte, Maximilian Karl nahm den Ball gekonnt an und vollstreckte zur erneuten Führung. Es war der Siegtreffer für den Tabellendritten, der nach dem 5:0-Erfolg der Planegger in Denklingen jedoch weiterhin acht Zähler hinter Rang zwei liegt.

„Wir wollen auch unsere letzten drei Spiele gewinnen und dann schauen, was dabei herausspringt“, sagte Rodenwald. Am Sonntag (15 Uhr) erwartet seine Elf den Tabellenvierten 1. FC Penzberg. Dabei wollen sich die Gilchinger für die unglückliche 1:2-Pleite aus der Hinrunde revanchieren – eine der Niederlagen, die für die schlechte Ausgangslage der Gilchinger im Saisonschlussspurt verantwortlich sind.