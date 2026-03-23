Der TSV Gilching-Argelsried feiert den dritten Sieg in Folge

Der TSV Gilching-Argelsried gewann gegen den SV Polling klar mit 3:0. – Foto: Celina Geigle

Aufgrund des kurzfristigen Ausfalls von Maximilian Karl war Rodenwald zum Improvisieren gezwungen. Überraschend kam Vinzenz Wolf zu seinem zweiten Startelfeinsatz der Saison, zuletzt hatte der oft verletzte Angreifer am zweiten Spieltag in Deisenhofen begonnen. „Mit seiner Wendigkeit und Technik hat er uns gegen den tief stehenden Gegner sehr geholfen“, lobte Rodenwald. Wolf war es auch, der kurz vor der Pause den Bann brach. Nach Hereingabe von Ben Bauer beförderte der im vergangenen Sommer aus Raisting gekommene Stürmer den Ball knapp hinter die Linie. Die Proteste der Pollinger beim Schiedsrichter-Gespann blieben vergebens.

Der Respekt des SV Polling war von der ersten Minute an zu spüren. Mit Mann und Maus igelte sich der Aufsteiger am Freitag in Gilching in der eigenen Hälfte ein. „So defensiv habe ich sie nicht erwartet“, kommentierte Trainer Christian Rodenwald im Gespräch mit dem Starnberger Merkur. Lange schaffte es sein TSV Gilching-Argelsried nicht, den Beton zu durchbrechen. Doch der Tabellendritte blieb ruhig und feierte am Ende mit einem 3:0 (1:0) den nächsten Sieg.

Torwart-Patzer ermöglicht 2:0

Auch nach der Pause agierten die Gäste weiter sehr defensiv. Die Hoffnungen auf aussichtsreiche Umschaltmomente blieben aber in den zweiten 45 Minuten ebenfalls aus. Stattdessen patzte auch noch Pollings bis dahin sehr starker Torwart Matthias Schuster. Er ließ den Schuss von Bauer aus spitzem Winkel durchrutschen (61.).

Drei Minuten später machte Eichberg aus kurzer Distanz alles klar. Rodenwald wechselte fleißig durch, an der Überlegenheit der Hausherren auf ihrem Waldplatz änderte dies aber nichts. Die einzig wirklich erfolgsversprechende Chance vergaben die Gäste erst in allerletzter Sekunde. „Eigentlich hätten wir auch das vierte Tor noch machen müssen“, resümierte Rodenwald, der einzig mit der Torausbeute seines Bezirksliga-Teams nicht zufrieden sein konnte. Am Ende stand aber der dritte überzeugende Erfolg in Serie, erneut blieben die Gilchinger ohne Gegentor.