Der TSV Geversdorf stellt Weichen für die Zukunft

Der TSV Geversdorf hat bereits frühzeitig die Weichen für die kommende Spielzeit 2026/27 gestellt und sich mit dem aktuellen Trainer-Team Holger Marx, Uli Buchterkirch und Reiner Blohm auf eine Verlängerung ihrer Tätigkeit geeinigt. Damit beginnt ab sofort die Kaderplanung für die kommende Saison. Gleichzeitig soll die aktuelle Saison mit der bestmöglichen Platzierung abgeschlossen werden.

In der vergangenen Saison musste das Team den überaus unglücklichen Abstieg aus der Bezirksliga hinnehmen. Das Spiel war defensiv geprägt und auf schnelle Konter ausgelegt. In der aktuellen Saison lag die Herausforderung darin, zum einen das System auf mehr Ballbesitz zu ändern und gleichzeitig einige Akteure aus der Talentschmiede (U18/19) von Florian Höhk in den Kader zu integrieren. Spieler wie Ole Buchterkirch, Piet Faber oder Tizian Engler haben den Sprung in den Kader sofort geschafft. Weitere Spieler sind in der Warteschleife.

„Zeitweise standen wir mit fünf erst 18-jährigen Akteuren auf dem Spielfeld“, so Coach Holger Marx. Trotz dieser Herausforderungen macht es die Mannschaft sehr ordentlich und belegt aktuell den 2. Tabellenplatz. Es ist enorme individuelle Klasse im Team vorhanden, allein die Angreifer Fabian von Essen und Ole Buchterkirch, zusammen mit Najib Fatouch und Tizian Engler, haben bereits über 26 Tore erzielt. Sowieso stellt der TSV Geversdorf den besten Angriff der Kreisliga. Auch die Defensive um Jannik von Essen, Florian Höhk und Piet Faber wird immer zuverlässiger. Das etwas veränderte Spielsystem soll in der Rückrunde weiterentwickelt werden. Erfahrene Spieler, wie Felix Miertsch, Johannes Seebeck, Mark Ramm oder Dennis Rademacher bringen die nötige Routine. Holger Marx und Uli Buchterkirch sehen diese Aufgabe als spannendes Projekt und als noch nicht beendet. Reiner Blohm geht dann bereits in seine 30. Saison für den TSV Geversdorf. Als Ziel hat sich das Trainer-Team den Aufstieg in die Bezirksliga gesetzt, wenn nicht schon in diesem Sommer, dann spätestens im kommenden Jahr. Dann stoßen weitere Talente aus der von Florian Höhk und Piet Hoogland trainierten U19 in den Kader.