Der TSV Gersthofen macht einen Riesenschritt

Luca Zamfir (links) sorgte mit dem Treffer zum 2:0 für die endgültige Entscheidung zu Gunsten des TSV Gersthofen. Hier setzt er sich gegen Hakan Avci vom TSV Dinkelscherben das Nachsehen. – Foto: Oliver Reiser

War der Titelkampf in der Bezirksliga Nord in den vergangenen Wochen eher ein Schneckenrennen, ist der TSV Gersthofen rechtzeitig zum Saisonfinale wieder in Schwung gekommen. Nach dem 2:1-Erfolg im Nachholspiel beim TSV Haunstetten legte der Spitzenreiter ein 2:0 beim TSV Dinkelscherben nach. Dadurch beträgt der Vorsprung auf den VfR Neuburg (1:1 gegen den TSV Nördlingen II) und die Haunstetter, die das Verfolgerduell beim VfL Ecknach gewannen, schon fünf Zähler. Ein Notarzteinsatz überschattete das Heimspiel des FC Gundelfingen II gegen den SV Wörnitzstein.

In Überzahl kam der TSV Gersthofen zu einem 2:0-Erfolg beim TSV Dinkelscherben. Daniel Wiener hatte kurz nach der Pause nach einem Foul an Gersthofens Torjäger Fabian Bühler die Gelb-Rote Karte gesehen, acht Minuten später nutzte Fabian Bühler die nummerische Überlegenheit zum 0:1. Es war seine letzte Aktion. Nach seinem 20. Saisontreffer sank er unter Schmerzen zu Boden und musste verletzt ausgewechselt werden. Für die endgültige Entscheidung sorgte dann Luca Zamfir, der eine Flanke von Jermaine Meilinger zum 0:2 einköpfte. „Ein verdienter Sieg. Nur die Chancenverwertung hätte man besser machen können. Wir hatten sieben, acht gute davon“, dachte Gersthofens Trainer Ajet Abazi vor allem an die Möglichkeiten im ersten Durchgang. (oli) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Marco Blösch (Pforzen) - Zuschauer: 230

Tore: 0:1 Fabian Bühler (58.), 0:2 Luca Zamfir (63.)

Gelb-Rot: Daniel Wiener (50./TSV Dinkelscherben)

Das deutliche 0:3 des FC Maihingen gegen den VfR Jettingen spiegelt den Spielverlauf nur teilweise wider, denn der FCM zeigte durchaus eine engagierte Leistung. Jettingen wiederum präsentierte sich effektiv, so nutzte Nico Di Doi früh einen Fehler zum 0:1. Eine große Möglichkeit zum 0:2 verpasste Benedikt Ost, als er per Foulelfmeter an FCM-Torhüter Martin Fischer scheiterte.

Nach der Pause verstärkte der FCM seine Offensivbemühungen deutlich und erspielte sich mehrere Chancen. Unter anderem scheiterten Max Thum und Raphael Stimpfle mehrfach knapp oder am stark reagierenden Jettinger Torhüter Lucca Nagel. In der Schlussphase machte der VfR dann alles klar. Erst traf Benedikt Ost zum 0:2, in der Nachspielzeit sorgte Pascal Prünstner für den dritten Treffer. (fcm) Lokalsport RN

Schiedsrichter: Yanick Furnier (Augsburg) - Zuschauer: 105

Tore: 0:1 Nico Di Doi (12.), 0:2 Benedikt Ost (76.), 0:3 Pascal Prünstner (90.+7)

Bes. Vorkommnis: Benedikt Ost (VfR Jettingen) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Martin Fischer (34.)

Um den verletzten Gundelfinger Karl Schmiederer kümmerten sich viele helfende Hände. – Foto: Walter Brugger

Die 0:2-Niederlage gegen den SV Wörnitzstein stand für die U23 des FC Gundelfingen unter keinem guten Stern. Nach zwölf Minuten verletzte sich der Gundelfinger Verteidiger Karl Schmiederer schwer am Knie und musste mit dem Notarzt ins Krankenhaus.

In der 73. Minute überschlugen sich dann die Ereignisse: Erst hatte Johannes Hauf die große Chance auf den Führungstreffer der Grün-Weißen, doch Alexander Musaeus klärte die Kugel noch kurz vor der Torlinie. Im Gegenzug fiel das 0:1. Timo Zaubinger profitierte von einem Abwehrfehler, umkurvte FCG-Keeper Elias Thurn und schob zur Führung ein. In dieser Situation sah zudem Simon Krist noch die Rote Karte wegen eines groben Foulspiels. Statt 1:0 hieß es 0:1 und Wörnitzstein liegte in der Nachspielzeit noch nach. Mathias Färber erzielte das 0:2. (cs) Lokalsport DZ

Schiedsrichter: Manfred Häckel (Neuburg) - Zuschauer: 106

Tore: 0:1 Timo Zausinger (73.), 0:2 Mathias Färber (90.+4)

Rote Karte: Simon Krist (73./FC Gundelfingen II/grobes Foul)

Das torlose Remis gegen die SpVgg Joshofen-Bergheim fühlte sich nach dem Abpfiff für die Kicker des TSV Zusmarshausen eher nach zwei verlorenen Punkten an. Dabei erwischte die SpVgg den besseren Start in die Partie und konnte bei einigen Umschaltsituationen gefährlich werden. Nach knapp einer halben Stunde fand der TSV besser in die Partie und übernahm die Spielkontrolle. Die beste Chance hatte Tim Wilde, der im eins gegen eins aber am Torwart Alexander Schmidt scheiterte. Mit dem Seitenwechsel entwickelten die Hausherren dann immer mehr Übergewicht, der letzte Pass fehlte aber immer wieder. Trotz der Überlegenheit in der zweiten Hälfte musste Zusmarshausen in der letzten Spielminute bei einem Konter noch einmal zittern, Fabian Fetsch vergab aber vor Raif Husic. (AZ) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Alexander Reiter (Dasing) - Zuschauer: 150

Beim 3:2-Sieg des BC Rinnenthal gegen den TSV Wertingen war viel los. Auf und Abseists des Rasens. Die erste große Aufregung gab es in Minute 20: Nach einem Handspiel des Wertinger Keepers Lucas Müller außerhalb des Strafraums entschied der Schiedsrichter lediglich auf Gelb – sehr zum Ärger von BCR-Coach Markus Stief, der daraufhin auf die Tribüne verwiesen wurde. Nicht minder umstritten wurde es wenig später, als BCR-Keeper Hannes Treffler angegangen wurde, Wertingens Alexander Storzer wegschob und dafür einen Elfmeter gegen sich erhielt. Florian Heiß verwandelte zum 0:1. Doch Rinnenthal meldete sich kurz vor der Pause zurück, Michael Fesenmayr verwertete den Querpass von Daniel Koller zum 1:1.

Nach dem Seitenwechsel monierte der BCR nach einem Foul an Koller Elfmeter, doch dre Pfiff blieb aus. Trotzdem zog Rinnenthal durch die Tore von David Trinkl und Daniel Kolle rauf 3:1 davon. Wertingen gab sich jedoch nicht geschlagen und verkürzte durch Christoph Prestel. Doch der BCR brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. (mapf) Lokalsport FA

Schiedsrichter: Marvin Bihler (Neuburg a.d. Donau) - Zuschauer: 210

Tore: 0:1 Florian Heiß (26. Foulelfmeter), 1:1 Michael Fesenmayr (44.), 2:1 David Trinkl (56.), 3:1 Daniel Koller (58.), 3:2 Christoph Prestel (77.)

Der VfL Ecknach war bei der 1:3-Niederlage gegen den TSV Haunstetten über weite Strecken unterlegen, hielt zwischendurch dennoch alle Trümpfe für einen Heimsieg in der Hand und schlug sich am Ende selbst.

Von Beginn an machte Haunstetten mächtig Betrieb, das 0:1 durch Mert Avan war keine Überraschung. Doch dann drohte die Partie zu kippen. VfL-Angreifer Luca Broncel war von Daniel Kohlbach regelwidrig gestoppt worden, Referee Alexander Maier wertete die Aktion als Notbremse und schickte Kohlbach vom Feld. Eine harte Entscheidung.

Aber erst nach gut einer Stunde machte sich die Unterzahl langsam bemerkbar, Ecknachs Druck wurde größer und der eingewechselte Philipp Heinrichs traf nach einer Örnek-Ecke volley zum Ausgleich. Zwei individuelle Fehler des VfL im Mittelfeld nutzte Haunstetten aber eiskalt aus und machte mit einem Doppelschlag durch Konstantin Heße und den starken Avan den Auswärtssieg perfekt. (jng) Lokalsport AN

Schiedsrichter: Alexander Maier (Augsburg) - Zuschauer: 223

Tore: 0:1 Mert Avan (16.), 1:1 Philipp Heinrichs (76.), 1:2 Konstantin Heße (81.), 1:3 Mert Avan (84.)

Rote Karte: Daniel Kohlbach (37./TSV Haunstetten)

Mit der 0:2-Niederlage beim FC Horgau hat der TSV Meitingen seine Titelchance so gut wie verspielt. Als Philip Meitinger im Meitinger Strafraum zu Fall kam, gab es einen Elfmeter. Den fälligen verwandelte FCH-Torwart Felix Häberl sicher zum 1:0. Das Duell mit seinem Meitinger Kontrahenten Niklas Schmitt gab es sogar ein zweites Mal. Nach dem Foul an Omar Samouwel gab es in der zweiten Halbzeit erneut Strafstoß. Den zweiten Versuch von Felix Häberl parierte jedoch Schmitt. Der Jubel über den gehaltenen Elfmeter hielt jedoch nicht lange, denn Noah Hagner jagte den Ball volley Richtung Tor, wo Philip Meitinger den Fuß wegzog, so dass der Ball im langen Eck einschlug. Meitingen gab sich nicht auf. Horgaus Abwehr stand jedoch gut. (pm) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Kevin Mitchell (Rettenberg) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Felix Häberl (38./Foulelfmeter), 2:0 Noah Hagner (59.)

Bes.Vorkommnis: Felix Häberl (FC Horgau) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Niklas Schmitt (58.).

Mussten sich mit einem Remis gegen den TSV Nördlingen II begnügen: Nikolai Krzyzanowski (links, gegen Daniel Ernst) und der VfR Neuburg. – Foto: Daniel Worsch