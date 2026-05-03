Der TSV Gersthofen feiert den Landesliga-Aufstieg

Freundentänze am Spielfeldrand: Das 2:2 zwischen dem TSV Meitingen und dem VfR Neuburg reichte für den TSV Gersthofen zur Meisterschaft und zum Aufstieg in die Landesliga. – Foto: Karin Tautz

Zwei Spieltage vor dem Saisonende sind die ersten beiden Entscheidungen in der Bezirksliga Nord gefallen. Der TSV Gersthofen hatte mit dem 3:0-Sieg gegen den FC Maihingen vorgelegt und konnte abwarten, was die Konkurrenz macht. Der TSV Meitingen und der VfR Neuburg lieferten dann im Verfolgerduell das gewünschte 2:2, womit den Gersthofern die Meisterschaft samt Landesliga-Aufstieg nicht mehr zu nehmen ist. Bitterer verlief der Spieltag für die Maihinger, denn die sind nach den Siegen des TSV Wertingen und des FC Gundelfingen II abgestiegen.

Einen ungefährdeten 3:0-Sieg feierte der TSV Gersthofen gegen das in allen Belangen unterlegene Schlusslicht FC Maihingen. Torjäger Fabian Bühler brachte sein Team frühzeitig auf Kurs. Nach Pass von Robin Widmann traf er zum 1:0. Das 2:0 legte Bühler für Robin Widmann auf. Fortan ließen es die Schwarz-Gelben etwas ruhiger angehen. Erst in der schlussviertelstunde sorgte Fabian Bühler dann mit seinem 22. Saisontreffer für den 3:0-Endstand. Mehr verhinderte der beste Mann der Rieser, Torhüter Martin Fischer. (AZ) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Marco Häring (Erkheim) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Fabian Bühler (10.), 2:0 Robin Widmann (21.), 3:0 Fabian Bühler (73.)

Keinen Sieger gab es im dramatischen Verfolgerduell zwischen dem TSV Meitingen und VfR Neuburg. Die erste Halbzeit war noch von Ballbesitz und Abtasten geprägt, in der zweiten Hälfte fielen dann vier Tore. Meitingen lete sofort durch Michael Meir vor. Ab da begann ein offener Schlagabtausch mit Riesenchancen für Neuburg. Schließlich war es Philippe Bauer, der zum 1:1 traf. Bei einem Entlastungsangriff sorgte Michael Meir dann für die erneute Meitinger Führung. Als fast alle mit einem TSV-Sieg rechneten, konnte Neuburg in der Nachspielzeit ein Luftloch in der Abwehr nutzen und durch Nikolai Krzyzanowski zum verdienten 2:2 einnetzen. (hulb) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Maximilian Wirkner (Mertingen) - Zuschauer: 260

Tore: 1:0 Michael Meir (46.), 1:1 Philippe Bauer (77.), 2:1 Michael Meir (85.), 2:2 Nikolai Krzyzanowski (89.)

Beim Comeback von Armin Resselberger als U23-Trainer des FC Gundelfingen hatte das Kellerkind allen Grund zum Feiern. Mit 3:0 siegte die Bayernliga-Reserve beim TSV Zusmarshausen. Die Partie war beriet szur Pause entschieden. Nach nicht einmal 60 Sekunden schoss Neo Fähnle 0:1 ein. Auch danach blieben die Gundelfinger nach Ballgewinnen gefährlich und erhöhten in der 21. Minute erneut durch Fähnle. In der 35. Minute kam Daniel Michl im Sechzehner zu spät, den fälligen Elfmeter versenkte Lukas Schön. Die Zusmarshauser fingen sich nach dem Seitenwechsel, wirklich gefährlich wurde es jedoch nur selten. (az)

Schiedsrichter: Abdullah Carman (Hollenbach) - Zuschauer: 150

Tore: 0:1 Neo Fähnle (1.), 0:2 Neo Fähnle (21.), 0:3 Lukas Schön (35./Foulelfmeter)

Das über weite Strecken ausgeglichene Spiel des VfR Jettingen gegen den SV Wörnitzstein endete mit einem leistungsgerechten 1:1. Nach torloser erster Halbzeit fing sich Jettingens Günther Heidenberger (56.) eine Zeitstrafe ein. Die Überzahl nutzte Wörnitzstein prompt zur Führung. Nach Flanke von Julian Kopp köpfte Florian Moll zum 0:1 ein. Jettingen antwortete nur wenige später. Nach einer Flanke von Elias Miller köpfte Dominik Wohnlich den Ball ins Zentrum, wo Ferit Yaygin zum 1:1 einschoss. In der Schlussphase verpasste Maximilian Ocker verpasste die Jettinger Führung (81.). Auf der anderen Seite hatte erneut Moll die große Chance, doch VfR-Keeper Sax verhinderte die drohende Niederlage (84.). (ow) Lokalsport GZ

Schiedsrichter: Tobias Beyrle (Friedberg) - Zuschauer: 160

Tore: 0:1 Florian Moll (64.), 1:1 Ferit Yaygin (71.)

das Duell der Tabellennachbarn TSV Nördlingen II und TSV Dinkelscherben endete 2:2, womit beide die Chance verpassten, sich von der Abstiegszone abzusetzen. Die Nördlinger legten mit ihrer ersten Chance das 1:0 durch Max Göttler vor. In der Folge entwickelte sich ein intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen und vielen Verwarnungen. Kurz vor der Pause gelang Dinkelscherben nach einer Vorarbeit von Felix Rost durch Thomas Kubina das 1:1. Nach dem Seitenwechsel agierten die Lila-Weißen erneut unglücklich und gerieten durch Lukas Pesut abermals in Rückstand. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten, Elias Seibold egaslisierte mit einem Flachschuss. Nach der Gelb-Rote Karte für Max Micheler verteidigte Dinkelscherben den Punkt leidenschaftlich. (mahr) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Michael Peil (Augsburg) - Zuschauer: 115

Tore: 1:0 Max Göttler (5.), 1:1 Thomas Kubina (42.), 2:1 Luka Pesut (52.), 2:2 Elias Seibold (54.)

Gelb-Rot: Maximilian Micheler (71./TSV Dinkelscherben)

Der Jubel über das späte 2:2 des FC Horgau beim TSV Haunstetten war riesengroß. Denn durch den Punktgewinn machte das Kleeblatt den Klassenerhalt perfekt. Trotz zweimaligem Rückstand. Für das 1:0 hatte Noah Spindler nach einer Eckballvariante gesorgt. Horgau nahm sich für den zweiten Durchgang viel vor und kam direkt zum Ausgleich. Zwar war der Schuss von Philip Meitinger auf der Linie geblockt worden, den Abpraller nutzte Meitinger zum Querpasse auf Fabian Tögel - 1:1. Haunstetten ging zwar durch Christian Krieger erneut in Führung, doch Horgau ging warf am ende alles nach vorne und wurde belohnt. Raphael Vogg erlief sich den Ball, der über Christian Habermeier bei Raffael Wieser landete. Dessen Gewaltschuss landete genau zum 2:2 im Winkel. (pm) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Johannes Heider (Bissingen) - Zuschauer: 140

Tore: 1:0 Noah Spindler (17.), 1:1 Fabian Tögel (51.), 2:1 Christian Krieger (62.), 2:2 Raffael Wieser (89.)

Der TSV Wertingen hat mit dem 2:0-Sieg gegen den VfL Ecknach ein starkes Lebenszeichen gesendet. Ausschlaggebend war, dass Wertinger Defensive stabil stand und die Offensive effizient war. Manuel Rueß sorgte nach einer Ecke von Christoph Prestel für das 1:0. Nach dem Seitenwechsel legte der TSV nach. Nach einem langen Ball verlängerte Rueß stark per Kopf, Alexander Storzer setzte sich durch und schob überlegt ein. In der Folge versuchte Ecknach, den Druck zu erhöhen, kam jedoch nur selten gefährlich vor das Tor. Die beste Möglichkeit vergab Simon Reiner, dessen Abschluss knapp am langen Eck vorbeiging (76.). Wertingen verteidigte leidenschaftlich und ließ sich auch von einer Zeitstrafe gegen Spielertrainer Andreas Kotter (83.) nicht aus der Ruhe bringen. (thi) Lokalsport WZ

Schiedsrichter: Stefan Treiber (Neuburg/Donau) - Zuschauer: 225

Tore: 1:0 Manuel Rueß (34.), 2:0 Alexander Storzer (61.)