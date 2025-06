Der TSV Genkingen und der SV Wurmlingen gehen in die Relegationen!

---

Hirschau krönt eine starke Rückrunde mit einem klaren Auswärtssieg und sichert sich noch Platz drei. Nach einer torlosen ersten Hälfte schlug das Team von Marco Calderaro eiskalt zu. Daniel Frank brachte die Gäste in der 60. Minute in Führung, ehe Jona Krauß (76.), Benjamin Schiebel (82.) und Nils Gruber (89.) gegen zunehmend entnervte Pfrondorfer nachlegten. Für die Bradtke-Elf endet eine solide Saison mit einem Dämpfer.

Dramatik pur in Dettingen: Zainingen gelingt mit einem Tor in der Nachspielzeit die Rettung. Markus Müller hatte die Hausherren bereits in der 8. Minute in Führung gebracht. Richard Schaaf glich zwölf Minuten später aus. Als alles auf ein Remis hinauslief, traf Manuel Lamparter in der 90.+4 Minute zum 2:1 für die Gäste. Der Jubel beim Team von Marco Farmakoski war grenzenlos – Klassenerhalt gesichert.

---