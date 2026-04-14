Der TSV Geiselbullach will mit zwei Siegen Druck auf Raisting aufbauen

Geiselbullachs Spielertrainer Stefan Held mit seinen Spielern. – Foto: Maximilian Merkl

Der TSV Geiselbullach ist erstmals seit Saisonbeginn vom Abstiegsplatz weg. Nun stehen zwei wichtige Heimspiele gegen Menzinger Vereine an.

Erstmals seit dem ersten Spieltag steht der TSV Geiselbullach nicht auf einem Abstiegsplatz in der Bezirksliga. Das Torverhältnis gegenüber dem SV Raisting ist zwar schlechter, doch das zählt im Falle von Punktgleichheit nicht. Ausschlaggebend ist der direkte Vergleich – und da haben die Bullacher dank des 2:1-Hinspielerfolgs aktuell die Nase vorn.

Bevor es am nächsten Wochenende zum Rückspiel gegen Raisting kommt, steht für die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Held zunächst aber die „Menzinger Woche“ auf dem Programm. Heute Abend, 19.30 Uhr, gastiert der SV Wal㈠deck-Obermenzing im heimischen Stadion an der Schulstraße, am Samstag kommt dann der SV Untermenzing. „Wir wollen uns nicht auf den guten Leistungen der letzten Wochen ausruhen“, sagte Held. Vielmehr wolle man Druck auf Raisting ausüben.

Für den Tabellen-Vierten Obermenzing ist das Nachholspiel fast schon die letzte Chance, um nochmal ins Rennen um den Relegationsplatz einzugreifen. Nach zuvor vier Siegen und 19:6 Toren setzte es am Wochenende eine überraschende 1:2-Niederlage in Bad Heilbrunn. Erstmals seit einem halben Jahr spielte der SVO dabei auf Rasen. Die Siege zuvor fuhren die West-Münchner allesamt auf Kunstrasen ein. Vielleicht ja ein kleiner Vorteil für den rasen-erprobten TSV Geiselbullach. Dort hat der scheidende Spielertrainer Held („ich möchte mich mit dem Klassenerhalt verabschieden.“) personell die Qual der Wahl. Mit Maximilian Lutter, Dennis Probst, Roman Fuchs und Kapitän Sebastian Schäfer kehren gleich vier Stammspieler zurück.