Der TSV Geiselbullach schlägt den prominent besetzten MTV München mit 2:1

Geiselbullachs Alessandro Einertshofer (am Ball). – Foto: Corinna Eichberger-Renneisen

Der TSV Geiselbullach feiert einen wichtigen Heimsieg im Abstiegskampf. Ex-Profi Alexander Kaltner blieb für München ohne Tor.

„Dieser Erfolg sollte uns Aufwind und eine breite Brust geben“, sagte Spielertrainer Stefan Held nach dem 2:1 (2:0) des TSV Geiselbullach gegen den MTV München. Für Held war es ein verdienter Sieg – und einer, der im Abstiegskampf Wirkung entfalten könnte.

Die Gastgeber hatten über weite Strecken mehr Ballbesitz, standen stabil und kamen auch zu den besseren Chancen. „Wir hatten ein gutes Zweikampfverhalten, sind stabil gestanden“, lobte Held. Besonders wichtig: Den torgefährlichen Alexander Kaltner bekamen die Bullacher gut in den Griff. Der Ex-Profi blieb diesmal ohne weiteren Treffer und steht weiter bei 23 Saisontoren.

Nach 20 Minuten brachte Roman Fuchs die Gelb-Weißen in Führung. Nach einem feinen Zuspiel von Maximilian Lutter – wenige Stunden vor dem Anpfiff vom Verbandssportgericht nach seiner umstrittenen Roten Karte gegen Planegg freigesprochen – hob Fuchs den Ball aus knapp 25 Metern über MTV-Keeper Yuya Kondo. Kurz vor der Pause legte Alessandro Einertshofer nach und erhöhte mit einem Flachschuss aus zehn Metern auf 2:0.

Direkt nach Wiederbeginn wurde es noch einmal spannend: Nach einer Ecke köpfte Luca Roth zum 1:2-Anschluss ein (47.). „Wir sind nach dem Gegentreffer ruhig geblieben“, sagte Held. Tatsächlich bestimmte in der Folge wieder der TSV das Spiel, versäumte es aber, frühzeitig alles klarzumachen. Einertshofer (56.) und Jens Bürger (75.) ließen die besten Möglichkeiten ungenutzt. Weil vom MTV offensiv kaum noch etwas kam, hielt sich das Zittern der Hausherren am Ende dennoch in Grenzen. (Dirk Schiffner)