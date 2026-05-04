Der TSV Geiselbullach II hat den Klassenerhalt jetzt selbst in der Hand

Der FC Landsberied (grüne Trikots) im Spiel gegen den TSV Geiselbullach II (in Grau). – Foto: Corinna Eichberger-Renneisen

Mit dem 2:1 gegen Puchheim sicherte sich der TSV drei wichtige Punkte. Nun wartet mit Wildenroth die nächste schwere Aufgabe auf die Mannschaft.

Drei enorm wichtige Punkte hat die zweite Mannschaft des TSV Geiselbullach im Abstiegskampf geholt. Gegen den FC Puchheim gewann der TSV mit 2:1 (0:0). Yannik Schmidt brachte die Gastgeber in der 60. Minute in Führung, Florian Döhler legte in der 86. Minute nach. Der Anschlusstreffer der Puchheimer durch Lennard Riedel in der Nachspielzeit kam zu spät.

Dass für Geiselbullach deutlich mehr auf dem Spiel stand als für den gesicherten FC Puchheim, war der Partie über weite Strecken anzumerken. Die Gastgeber wirkten zunächst nervös, die Gäste konnten freier aufspielen. Puchheims Trainer Raffaele De Gregorio sprach deshalb von einem eher unspektakulären Spiel. „Das 0:0 zur Halbzeit war die logische Konsequenz“, sagte er.

Auch insgesamt sah De Gregorio eine ausgeglichene Begegnung, in der für sein Team durchaus ein Punkt möglich gewesen wäre. Entscheidend sei gewesen, dass sich die Puchheimer bei einer Standardsituation überrumpeln ließen und so in Rückstand gerieten. „Danach hat man gemerkt, dass Geiselbullach den einen kleinen Tick stärker motiviert war“, sagte der FCP-Coach.

Diesen Eindruck bestätigte auch Geiselbullachs Teamsprecher Maximilian Blum. „Wir waren vor dem Tor effektiver und wacher“, sagte er. Nach dem Führungstreffer habe der TSV allerdings auch Glück gehabt, dass Puchheim seine Chancen nicht nutzte. Das 2:0 habe dann die Nerven etwas beruhigt.

Blum räumte ein, dass der Sieg spielerisch keine Glanzleistung gewesen sei. „Ein schönes Spiel war es nicht. Und bestimmt auch keines, an das man sich lange erinnern wird.“ Umso wichtiger war aus Bullacher Sicht das Ergebnis. Denn im engen Abstiegskampf hat sich der TSV damit die Chance, den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen. Zudem könnte Puchheim am nächsten Spieltag noch Schützenhilfe leisten, wenn der FCP auf das ebenfalls gefährdete Breitbrunn trifft. Auf Geiselbullach wartet derweil mit Wildenroth die nächste hohe Hürde. (Hans Kürzl)