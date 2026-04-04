Der TSV Geiselbullach empfängt Polling im Kampf um den Klassenerhalt Abstiegskampf geht in heiße Phase von Dirk Schiffner · 04.04.2026, 05:00 Uhr · 0 Leser

Die Fußballer des TSV Geiselbullach. – Foto: Corinna Eichberger-Renneisen

Am Ostersonntag steht für Geiselbullach ein Schlüsselspiel an. Mit einem Sieg über Polling könnte der TSV über den Strich klettern.

Nach den schweren Aufgaben im März gegen die Spitzenteams aus Planegg, München und Gilching warten auf den TSV Geiselbullach im April nun richtungsweisende Spiele gegen direkte Konkurrenten aus der unteren Tabellenhälfte. Den Anfang macht am Ostersonntag um 13 Uhr das Heimspiel gegen den SV Polling. Die Gäste aus dem Oberland liegen derzeit einen Platz und zwei Punkte vor dem TSV – ebenfalls auf einem Relegationsrang. Für Spielertrainer Stefan Held ist die Richtung deshalb klar. „Wir spielen daheim. Wir wollen zeigen, dass wir es mehr wollen“, sagt er.

Das Hinspiel hatten die Bullacher vor knapp sieben Monaten beim Mitaufsteiger mit 2:0 gewonnen. Auch diesmal hat Held die drei Punkte fest im Blick – nicht zuletzt, weil der direkte Vergleich im Saisonendspurt noch wichtig werden könnte. „Wir wollen mutig und selbstbewusst auftreten“, betont der scheidende Spielertrainer. Held rechnet damit, dass seine Mannschaft diesmal häufiger den Ball haben wird als zuletzt. Hinter den Einsätzen der angeschlagenen Marc Egenhofer und Karl Sdzuy steht noch ein Fragezeichen, Lukas Bründl fehlt wegen Urlaubs.