Der TSV Geiselbullach braucht jetzt Schützenhilfe von Polling

Der TSV Geiselbullach (gelbe Trikots) im Spiel gegen den FC Penzberg (in Weiß). – Foto: Corinna Eichberger-Renneisen

Trotz des Siegs in Penzberg hat Geiselbullach den Klassenerhalt nicht in der Hand. Jetzt muss Raisting am letzten Spieltag patzen.

Der TSV Geiselbullach hat den direkten Klassenerhalt in der Bezirksliga jetzt nicht mehr in der eigenen Hand. Zwar gewann die Mannschaft von Spielertrainer Stefan Held am Samstag nach großem Kampf mit 2:1 (0:0) beim 1. FC Penzberg. Doch erst 24 Stunden später stand fest, was der zehnte Saisonsieg tatsächlich wert war.

Während der SV Raisting gegen Untermenzing nur 0:0 spielte, sicherte sich der SV Bad Heilbrunn mit einem knappen 1:0-Sieg gegen Gilching den Ligaverbleib. Damit geht es für die Bullacher im Fernduell nur noch mit Raisting um direkten Klassenerhalt oder Relegation. Die Ausgangslage ist klar: Geiselbullach muss am kommenden Samstag den SV Bad Heilbrunn schlagen, gleichzeitig darf Raisting in Polling nicht gewinnen.

„Wir haben unsere Hausaufgaben erledigt“, sagte Held nach dem wichtigen Sieg in Penzberg, immerhin der zweitbesten Heimmannschaft der Liga. „Heute hat nicht die bessere Mannschaft gewonnen, sondern die mit dem größeren Willen.“ Tatsächlich waren die Gastgeber über weite Strecken das dominantere Team, doch die Bullacher stemmten sich mit allem dagegen. „Sie haben sich für ihren Aufwand nicht belohnt“, sagte Held fast schon mitfühlend über die Penzberger, die mehrere gute Chancen liegen ließen.

Geiselbullach dagegen war gnadenlos effektiv. Aus drei klaren Möglichkeiten machte der TSV zwei Tore – und das reichte. Die Führung der Gastgeber durch Dominik Bacher in der 48. Minute glich Maximilian Lutter aus, der eine präzise Freistoßflanke von Roman Fuchs verwertete. Zwei Minuten vor Schluss versetzte Torjäger Lysander Weiß den mitgereisten Bullacher Anhang in Ekstase – und Penzberg mit dem späten 2:1 in K.o. (Dirk Schiffner)