Der TSV Gau-Odernheim vor dem Saisonstart: Fast schon zu gut

Gau-Odernheim. An diesem Freitag feiert der TSV Gau-Odernheim gegen den SV Gonsenheim sein Debüt in der Oberliga. Im Laufe der kurzen, aber laut Chefcoach Florian Diel dennoch vollauf zufrieden stellenden Vorbereitung gab es noch eine personelle Neuigkeit.

Von den Stammkräften ging sonst nur Tim Weinbach. Tobias Schneider konzentriert sich nach einem erneuten Rückschlag am lädierten Knie bis Jahreswechsel auf seine Genesung. Leander Schmidt (20) liefert TSV-Institution Daniel Diel ein offenes Rennen um den Platz im Tor, Talent Hannes Zimmer (19) ist die Nummer drei. Philip Kohlstadt (21, verletzt) und Eigengewächs Ben Völker (18, Urlaub) fehlen zum Start.

Der Verlust von Fabio Moreno Fell, Deutschlands erfolgreichstem Sechstliga-Knipsers, wiegt schwer. Zum Kreis der Alternativen, die in Arbeitsteilung die Lücke füllen sollen, kommt Routinier Eray Öztürk (29). Ein untypischer TSV-Transfer, der sonst auf sehr junge Spieler setzt. Eigengewächs Hannes Zundel (19) nahm den Schwung aus seinem Debüt bei den Aufstiegsspielen mit. FCK-Talent Luis Breitenbruch (20) drängt ebenfalls im Mittelfeld in die Startelf. Felix Schrod (19) und Pierre Radetz (26) sind Defensiv-Alternativen.

Wie wollen sie spielen?

Mit der Dreier- beziehungsweise Fünferkette um Abwehrchef Jakob Friedrich herum sicherte sich der TSV den sensationellen Aufstieg. Davor sind mit zwei Sechsern, Zehn und Doppelspitze, aber auch anderen Anordnungen Variationen möglich. Aggressives Verteidigen, mal höher, wohl häufiger tiefer, ist die Basis für zielgerichtetes Umschaltspiel. Das Aufstiegsrezept dürfte noch konsequenter zum Tragen kommen. Aufopferungsvolle Laufarbeit und maximale Geschlossenheit sind die Basis, ohne die der Underdog chancenlos sein dürfte.

Wie lief die Vorbereitung?

Fast schon zu gut, wenn man Trainer Diel folgt. Obwohl David Hofmann und Konstantin Breiden noch immer nicht aus ihren Verletzungen zurück auf dem Trainingsplatz sind, formierte sich die Defensive zuletzt stabil. Nur ein Gegentor – ein abgefälschter Standard – in den letzten 270 Testspielminuten hebt Diel hervor. Seinem Credo „Wer gut verteidigt, greift auch gut an“ folgend, scorten sich Öztürk, Christopher Hahn, Gradi Nkunga, Belel Meslem und Aki Dimitrijevic im steten Wechsel durch die Testspiele, mit klaren Siegen (4:0 in Steinbach, 4:0 in Groß-Gerau, 6:1 bei Darmstadt 98 II) und stabilen Leistungen (1:1 gegen Mülheim-Kärlich, 0:0 gegen Cosmos Koblenz, 1:1 gegen Gonsenheim).

„Eine sehr positive Vorbereitung ohne Niederlage“ bilanziert Diel – und befürchtet fast schon zu viel Rückenwind vor dem Ligastart, bei dem Leart Rexhepi noch Rückstand haben wird. Mit den Einheiten selbst ist Diel hochzufrieden: „Wir haben wirklich gut gearbeitet, was auch daran liegt, dass wir charakterlich sehr gute Spieler bekommen haben, die auch physisch anschieben.“

Wie stehen die Chancen?

„Ich denke, dass wir, wenn wir es schaffen, regelmäßig ans Limit zu kommen, die Liga halten können“, sagt Diel. „Wir sind der totale Außenseiter, aber das ist eine Position, die uns liegt. Ich hoffe, wir werden häufiger mal unterschätzt.“ Der Aufstieg war ein Wunder, der Ligaverbleib wäre von den strukturellen Voraussetzungen her ein noch größeres. Zuzutrauen ist es dem TSV, sich mit der unteren Tabellenhälfte beständig auf Augenhöhe zu bewegen und immer wieder mal einen Großen zu piesacken.