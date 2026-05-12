Der TSV Emmering muss nur 48 Stunden nach dem Sieg wieder ran

Der TSV Emmering steht vor der zweiten Partie innerhalb von 48 Stunden. – Foto: Kurt Kletter

„Wir müssen jetzt regenerieren und den Fokus auf Dienstag richten, denn da kommt Oberbergkirchen“, richtete Emmerings Trainer Thomas Köck bereits unmittelbar nach dem 2:0-Überraschungscoup gegen den Tabellenzweiten SV Tüßling den Blick auf das nächste Spiel. Das Problem dabei: Köck sprach diese Worte am Sonntagabend und die besagte Begegnung findet bereits heute Abend um 20 Uhr im Pfarrbachstadion statt.

Diese Ansetzung nur zwei Tage nach dem letzten Punktspiel ist eine kolossale Fehlplanung, die im Grunde unverantwortbar ist. Angesichts dessen, dass der TSV Emmering am kommenden Wochenende spielfrei hat, wirkt die Terminierung noch grotesker. „Als ich übernommen habe, war das Erste, was ich versucht habe, das Spiel zu verlegen“, zeigte der Trainer Weitblick. „Wir wollten Tüßling auf den Freitag legen, aber die haben nicht zugestimmt. Ich kann nicht genau sagen, warum wir zu diesem Zeitpunkt spielen.“ Warum solche Ansetzungen überhaupt toleriert werden, wirft weitere Fragen auf. Im Amateurbereich, wo die Spieler nicht das beste Fitnessniveau haben, zwei Spiele innerhalb von knapp 48 Stunden anzusetzen, ist wohl auch aus sportmedizinischer Sicht nicht nachzuvollziehen.