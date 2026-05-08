Der TSV Emmering muss gegen Tüßling unbedingt siegen

FB KL Emmering (grün) Markus Schütze und TW Andreas Kleinguetl – Foto: Sro

Vier Punkte Rückstand und nur vier Spiele bleiben dem TSV Emmering noch. Trainer Thomas Köck will gegen den Tabellenzweiten aus Tüßling punkten.

Angesichts von vier Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz ist der TSV Emmering bei noch vier ausstehenden Begegnungen am Sonntag um 14 Uhr gegen den SV Tüßling zum Siegen verdammt. Das Problem: Die Gäste kommen als Tabellenzweiter der Kreisliga 1 (Inn/Salzach) ins Pfarrbachstadion. „Das Spiel gegen Tüßling wird natürlich schon ein Brett“, weiß Trainer Thomas Köck. „Sie sind vorne mit dabei und wollen aufsteigen. Darum wird es ein sehr intensives Spiel.“

Auch wenn das letzte Spiel in Reichertsheim verloren wurde, hat Köck seit seiner Amtsübernahme gezeigt, dass er mit seiner Emmeringer Mannschaft durchaus in der Lage ist, solche Bretter zu bohren. Tabellenführer Raubling musste das schmerzlich erfahren. „Wir werden versuchen, auf die Tugenden zurückzukommen, die wir in meinen ersten zwei Spielen gegen Raubling und Westerndorf gezeigt haben“, kündigt der TSV-Coach an.

Die Niederlage in Reichertsheim wurde unter der Woche aufgearbeitet, so Köck: „Wir wissen, woran es gelegen hat. Das stellen wir ab.“ Entsprechend wurde unter der Woche im Training gearbeitet. Für Emmering geht es vor allem darum, die individuellen Fehler, die sich durch die gesamte Saison ziehen, abzustellen. „Wir wollen es dem Gegner maximal schwer machen“, verspricht Köck den Fans. „Wir werden uns nicht verstecken und Tüßling zeigen, dass es bei uns immer schwer ist.“