Der TSV Emmering kämpft den SV Tüßling mit 2:0 nieder

Fünf gelbe Karten in der ersten Halbzeit zeigen die Härte des Spiels. Der Tabellenzweite hatte gegen die kompakte Defensive keine Chance.

Der TSV Emmering hat den Begriff „Abstiegskampf“ wörtlich genommen und den SV Tüßling mit 2:0 niedergekämpft. Fünf gelbe Karten hatte die Mannschaft der Köck-Brüder allein in der ersten Halbzeit gesammelt – und somit dem Tabellenzweiten wie angekündigt das Leben extrem schwer gemacht. Neben den Verwarnungen notierte Schiedsrichter Lukas Windfellner aber auch zwei Tore auf dem Spielberichtsbogen.

„Wir haben wenig zugelassen, sind sehr kompakt gestanden und haben unsere Tugenden aus den letzten Spielen wieder gezeigt“, erklärte Thomas Köck. „Das haben wir sehr gut gemacht.“ Alexander Robeis und besonders Florian Oeckl im Zentrum erhielten dabei ein Sonderlob des Trainers.

Beim Spiel nach vorn wählte Emmering wie in den Zweikämpfen auch den geraden Weg. Einen weiten Ball des Torhüters schirmte Christof Kirchlechner geschickt ab und Michael Niedermaier hämmerte die Ablage ins Tor (9.). Dem 2:0 ging eine Balleroberung voraus, Kirchlechners Abschluss konnte noch geblockt werden, im Nachsetzen vollendete Stefan Kuklok (37.). „So kennen wir ihn. Wenn er da ist, trifft er halt einfach“, lobte Köck den berufsbedingt oft fehlenden Angreifer. „Jetzt müssen wir regenerieren, denn am Dienstag spielen wir gegen Oberbergkirchen“, meinte Köck sogleich. Der Relegationsplatz ist durch die Flintsbacher Niederlage wieder in Reichweite.