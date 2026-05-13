Der TSV Eching steht gegen den SV Langenbach unter Zugzwang

Seit zwölf Spielen ungeschlagen: Die Langenbacher Fußballer um Christian Spengler (r.) werden auch für den Tabellenzweiten TSV Eching ein echter Prüfstein. – Foto: Michalek

Die Langenbacher sind in der Rückrunde ungeschlagen. Ein Remis könnte für Eching das Ende im Rennen um die Meisterschaft bedeuten.

Am Vatertag treffen sich die besten Teams der Kreisklasse 3. Tabellarisch ist das Duell TSV Eching gegen SV Langenbach (Donnerstag, 15 Uhr) nur die Partie Zweiter gegen Sechster. Aber im Rückrundenklassement stehen beide Teams mit 23 Punkten vorne – mit je sieben Siegen und zwei Unentschieden. Sollte Eching diesmal Remis spielen, wäre das bei aktuell vier Punkten Rückstand auf den SV Dietersheim schon fast gleichbedeutend mit dem Verpassen der Meisterschaft.

Die Langenbacher überwinterten als Stockletzter. Damals sagte Trainer Malte Keding gebetsmühlenartig, dass der SVL nach der Winterpause dank der Rückkehrer aus dem Lazarett stärker sein werde. „Mit dieser Entwicklung habe ich aber sicher nicht gerechnet“, sagt Keding. Er hatte in der Winterpause die Hoffnung, vielleicht am vorletzten Spieltag die Klasse zu sichern. Angesichts von nun sieben Punkten Vorsprung auf die Abstiegsrelegation geht er aber davon aus, dass sein Team nicht mehr wirklich in Gefahr geraten dürfte. Spätestens nach dem nächsten Erfolg ist der Ligaverbleib dann auch rechnerisch in trockenen Tüchern.

„Jetzt können wir deutlich lockerer aufspielen“, erklärt Keding mit Blick auf das Restprogramm. Das bedeutet für Gegner Eching allerdings sicher nicht, dass man diese Partie locker gewinnen kann. Langenbach hat Bock, die Rückrundentabelle als Erster vor Eching und Dietersheim abzuschließen. Der Trainer weiß natürlich um den großen Namen des TSV, der für ihn aber nicht wirklich eine Rolle spielt: „Eching ist auch nur eine Mannschaft in unserer Liga.“ Keding schätzt von den Topteams die Echinger etwas besser ein, aber Spitzenreiter Dietersheim habe mehr Konstanz in den Leistungen.

Dietersheim will am Mittwochabend (19.30 Uhr) mit einem Dreier beim Schlusslicht SpVgg Attenkirchen vorlegen – und dann wäre der Druck auf den TSV Eching in der Partie gegen die Langenbacher Serientäter (zwölf Spiele ungeschlagen) extrem hoch. Für den Kassier des TSV sollte die Konstellation jedoch nicht von Nachteil sein, weil bestimmt einige Dietersheimer einen Vatertagsausflug in den Hauptort der Gemeinde machen. Die werden dann den Langenbacher Kickern die Daumen drücken. Denn die könnten für eine Vorentscheidung im Rennen um die Meisterschaft sorgen.