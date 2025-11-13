Der TSV Düren ist heiß auf Sieg Nummer elf

Hat Lendersdorf wieder mal Grund zu jubeln? In den vergangenen drei Spielen gab es keinen Sieg für die Mannschaft. – Foto: Manfred Heyne

Die Teams aus dem Kreis Düren sind am Wochenende wieder in der Fußball-Bezirksliga gefordert.

Am 12. Spieltag der Fußball-Bezirksliga, Staffel drei, stellt sich unter anderem die Frage, wie die SG Türkischer SV Düren und Alemannia Lendersdorf das spielfreie Wochenende genutzt haben. Lendersdorf konnte einmal durchschnaufen, ist aber nun wieder heiß darauf, drei Punkte zu holen. Dies gelang an den vergangenen drei Spieltagen nicht. Am Sonntag ist die Alemannia bereits um 13 Uhr bei der zweiten Mannschaft der Spielvereinigung Frechen gefordert. „Wir treffen auf eine junge, fitte und gut ausgebildete Mannschaft, die ein wenig hinter ihren Möglichkeiten spielt“, darf aus Sicht von Coach Christopher Kall der Tabellendreizehnte nicht unterschätzt werden. Mit einem Auswärtssieg am vergangenen Sonntag bei Lövenich/Widdersdorf hat Frechen II für Aufhorchen gesorgt.

Der Spitzenreiter TSV Düren empfängt mit dem Elften, dem SV Weiden, einen Gegner aus der gleichen Tabellenregion wie Frechen. Auch hier weist Coach Yunus Kocak darauf hin, dass der Gegner stärker einzuschätzen ist als der Tabellenrang: „Die Weidener Mannschaft ist stärker, als sie aktuell dasteht. Wir werden aber mit breiter Brust agieren, wollen die beste Performance zu Hause abliefern und die Partie positiv gestalten.“ Die volle Punkteausbeute soll beim TSV auch nach elf Matches bestehen bleiben. Ihm im Nacken sitzt Hilal-Maroc Bergheim. Der Zweite empfängt den TuS Langerwehe. Die Bergheimer werden ein harter Brocken für das Team von Coach Tim Krumpen. So richtig in einen Flow gekommen ist der TuS in dieser Spielzeit noch nicht. Bis zur Winterpause will man unbedingt noch einige Zähler holen, um von Rang zehn nach oben zu klettern. Das Restprogramm hat aber noch hohe Hürden zu bieten.