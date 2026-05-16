Der TSV Dorfen will gegen Ampfing trotz Personalmisere Platz vier holen

Beim Saisonfinale am Samstag fehlen dem TSV wichtige Spieler. Trainer Andreas Hartl ist froh, dass die schwierige Saison endlich endet.

Beim letzten Punktspiel der Saison kommt es in Dorfen am Samstag um 14 Uhr zum Duell zwischen dem heimischen TSV und Ampfing. Es geht lediglich noch um Platz vier und ums Prestige.

Ampfing hat das Hinspiel 0:2 verloren. Die direkte Bilanz beider ist absolut ausgeglichen. Bislang gab es je sieben Siege, vier Unentschieden und acht Niederlagen.

Vor allem die Torhüterposition macht Sorgen. Diesmal steht Sascha Jost zwischen den Pfosten. Diese Maßnahme wurde nötig, da Ersatz Bernie Schöberl nach seinem Platzverweis in Waldperlach zwei Spiele gesperrt wurde. „Nach den personellen Miseren der letzten Wochen bin ich froh, dass die Saison nun zu Ende geht. Zudem haben wir immer wieder Akteure für die U23 abgestellt“, so Trainer Andreas Hartl.

Tipp: 2:2