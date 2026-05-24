Der TSV Dinkelscherben macht es richtig spannend

Lukas Kania sicherte dem TSV Dinkelscherben mit zwei gehaltenen Schüssen im Elfmeterschießen den Klassenerhalt. Außerdem verwandelte der Keeper einen Elfer selbst. – Foto: Walter Brugger

Geschichte wiederholt sich. 2022 verlor der TSV Babenhausen sein Relegationsspiel gegen den TSV Dinkelscherben und musste in die Kreisliga absteigen, vier Jahre später standen sich beide Teams wieder in einer Partie gegenüber, in der es um den Klassenerhalt in der Bezirksliga ging. Und auch dieses Mal setzte sich Dinkelscherben durch. Allerdings war es diesmal noch dramatischer, denn die Entscheidung fiel erst im Elfmeterschießen.

Fast 1300 Fans wollten das Duell des TSV Babenhausen gegen den TSV Dinkelscherben sehen, in dem Dinkelscherbens Keeper Lukas Kania zur Bestform auflief. Schon in der ersten Halbzeit vereitelte er zwei gute Gelegenheiten von Babenhausens Torjäger Fatih Ademi. Die Babenhauser wurden von ihrem Anhang auch nach dem Seitenwechsel lautstark angefeuert, doch es sollte trotz neun Minuten Nachspielzeit beim 0:0 bleiben. Für die Dinkelscherber war es bereits die zweite Extraschicht innerhalb von vier Tagen, denn auch das Erstrundenspiel gegen die SpVgg Langerringen (3:1) war in die Verlängerung gegangen. Beide Teams schenkten sich nichts, Treffer blieben weiterhin aus - und so musste nach 120 torlosen Minuten schließlich das Elfmeterschießen entscheiden.

Dort setzte Keeper Lukas Kania gleich zwei Ausrufezeichen. Erst wehrte er den Versuch von Ademi ab, dann verwandelte er selbst zum Führungstreffer. Das Duell vom Punkt blieb aber spannend, weil beim Stand von 4:4 auch Babenhausens Schlussmann Simon Dilba zum Elfmeterkiller wurde, als er gegen Daniel Wiener hielt. Das bessere Ende hatte allerdings Kania, denn er war noch ein zweites Mal unüberwindbar, diesmal beim Schuss von Marco Jansen. Damit stand das Tor zum Klassenerhalt ganz weit offen, mit dem verwandelten Elfmeter von Johannes Singl zum 6:5 gingen die Dinkelscherber hindurch. Nach einem nervenaufreibenden Abend hatten sie die schwierige Saison noch zu einem guten Ende gebracht.

Schiedsrichter: Sebastian Deak (Rain/Lech) - Zuschauer: 1273 in Balzhauen

Elfmeterschießen: Fatih Ademi (TSV Babenhausen) scheitert an Torwart Lukas Kania, 0:1 Lukas Kania, 1:1 Mergim Miroci, 1:2 Thomas Kubina, 2:2 Michael Hammer, 2:3 Maximilian Micheler, 3:3 Simon Fischäß, 3:4 Josef Kastner, 4:4 Simon Dilba, Daniel Wiener (TSV Dinkelscherben) scheitert an Torwart Simon Dilba, 5:4 Dennis Kochlöffel, 5:5 Vincent Zott, Marco Jansen (TSV Babenhausen) scheitert an Torwart Lukas Kania, 5:6 Johannes Singl