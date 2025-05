Der TSV Bullau siegt, Kinzigtal muss in die Relegation

ODENWALDKREIS. Saisonfinale in der B-Liga Odenwald: Im Kampf um den Klassenerhalt ist die Spvgg Kinzigtal der große Verlierer. Durch die 1:3-Niederlage gegen den TSV Bullau rutschte Kinzigtal noch auf den Relegationsrang, während Bullau auf Rang zwölf kletterte und sich so den Klassenerhalt sicherte. Wie die SG Hainstadt/Rai-Breitenbach, der ein Punkt gegen Brensbach II reichte. Der TV Fränkisch-Crumbach II und die SG Nieder-Kainsbach II standen als Absteiger fest.

SG Bad König/Zell II – SV Lützel-Wiebelsbach II 2:1 (0:0). Frank Weichel von der SG sah eine anfangs ausgeglichene Begegnung, mit nur wenigen Chancen vor beiden Toren. In der zweiten Hälfte war Bad König die spielerisch bessere Mannschaft, die auch ihre Chancen konsequent nutzte. Jonas Harling (47.) und Sergej Jakovenko (56., FE) schossen die Kurstädter zum Sieg. Boris Knust (51.) glich zwischenzeitlich aus.

SG Nieder-Kainsbach II – SG Sandbach/Neustadt II 2:3 (0:1). Jonah Frohnerts Eigentor (17.) brachte den Gast in Führung. Julian Eidenmüller (73.) egalisierte spät, ehe Jan Germann (77.) die Sandbacher wieder jubeln ließ. Jonah Frohnert (80.) glich mit einem Standard wiederum aus. Unglücksrabe Hendrik Siebert (83.) besiegelte mit dem zweiten Kainsbacher Eigentor die Niederlage des Tabellenvorletzten. „Am Druck, den wir in der zweite Hälfte entfachten, fehlte es nicht. Unglückliche Niederlage“, befand Nieder-Kainsbachs Sportlicher Leiter Steffen Klinger.

VfL Michelstadt II – FSV Erbach 1:2 (0:0). Talha Erdogan (51., 90.+8) schoss die Kreisstädter zum Derbysieg. Mirghani Ahmed (75.) war zwischenzeitlich der Ausgleich gelungen. Die Rote Karte in der 60. Minute für Orkun Sekinpunar, wegen Schiedsrichterbeleidigung, spielte dem FSV in die Karten, der daraufhin immer heftiger drückte und sich in der Nachspielzeit für ihr Engagement mit dem Siegtreffer belohnt wurde.