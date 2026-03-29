Der TSV Buch sorgt weiter für Furore, Olympia gelingt Befreiungsschlag

– Foto: Alexander Sättele

Der FV Olympia Laupheim setzte am Sonntagnachmittag mit dem 3:0-Auswärtssieg bei der SSG Ulm 99 ein deutliches Ausrufezeichen. Der TSV 1889 Buch feierte beim 6:1 gegen den SV Kressbronn den höchsten Sieg des Spieltags und schob sich weiter nach vorne. Der FC Srbija Ulm behauptete sich mit einem knappen 1:0 gegen den FV Biberach.

Die SSG Ulm 99 unterlag dem FV Olympia Laupheim mit 0:3. Marco Stöhr brachte die Gäste in der 47. Minute in Führung, Hannes Schacher erhöhte in der 51. Minute auf 0:2, ehe Marco Stöhr in der 56. Minute den Endstand herstellte. Laupheim verbesserte sich damit auf 34 Punkte und steht nun auf Platz 7, während die SSG Ulm 99 mit 36 Punkten auf Rang 5 zurückfiel. Die Gäste beendeten damit ihre lange Durststrecke und feierten einen wichtigen Sieg, während Ulm den Sprung auf Platz zwei verpasste. ---



Der TSV Heimenkirch setzte sich mit 4:1 gegen den SV Reinstetten durch und sammelte wichtige Punkte im unteren Tabellenbereich. Daniel Lau (10.), Valentin Kirchmann (29., 66.) und Jens Berger (35.) sorgten früh für klare Verhältnisse, ehe Philipp Kolb in der Nachspielzeit (90.+2) noch verkürzte. Heimenkirch verbesserte sich auf 21 Punkte und bleibt auf Platz 15, während Reinstetten mit 34 Punkten auf Rang 6 stehen bleibt und wichtige Zähler im Kampf um Platz zwei liegen lässt.

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Türkspor Neu-Ulm setzte sich beim TSV Riedlingen mit 3:0 durch und festigte die Tabellenführung. Ümüt Sönmez (49.) und Deniz Erten (51.) stellten früh nach der Pause die Weichen, bevor Nikola Stojnovic in der 84. Minute den Endstand erzielte. Türkspor führt die Tabelle nun mit 52 Punkten souverän an, während Riedlingen mit 23 Punkten auf Rang 14 bleibt. Die Gäste bestätigten ihre Rolle als Spitzenreiter mit einer kontrollierten Leistung.

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Der SC Staig gewann beim FC Wangen mit 3:0 und setzte ein deutliches Zeichen im oberen Mittelfeld. Julian Rauner traf bereits in der 7. Minute zum 0:1, Max Bachner erhöhte in der 28. Minute auf 0:2 und Manuel Illenberger sorgte in der 86. Minute für den Endstand. Staig verbesserte sich damit auf Platz 8 mit 33 Punkten, während der FC Wangen trotz der Niederlage mit 34 Punkten auf Rang 5 blieb. Die Gäste holten damit den zweiten Sieg in Folge, während Wangen etwas überrachend einen Dämpfer hinnehmen musste.

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Der FC Srbija Ulm gewann mit 1:0 gegen den FV Biberach/Riß. Das entscheidende Tor fiel in der 80. Minute durch ein Eigentor von Elias Schmid. Srbija Ulm steht nun bei 29 Punkten auf Platz 11 und verschafft sich etwas Luft auf die Abstiegszone, während Biberach mit 23 Punkten auf Rang 13 verbleibt und es versäumt wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu holen.

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Der TSV Neu-Ulm und der FC Blaubeuren trennten sich in einem torreichen Duell 3:3 . Filip Lijesnic brachte Blaubeuren in der 9. Minute in Führung, Christopher Renz glich in der 34. Minute aus, ehe Kyrylo Yermoshenko per Foulelfmeter in der 63. Minute das 1:2 erzielte. Alexander Nikiforov (67.) vom TSV und Franjo Crnov (68.) vom FC sorgten mit ihren Toren für einen schnellen Schlagabtausch, bevor Christopher Renz in der 81. Minute zum 3:3-Endstand traf. Blaubeuren bleibt mit 36 Punkten auf Rang 4, während der TSV Neu-Ulm mit 31 Punkten auf Platz 9 steht.

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Der TSV 1889 Buch setzte sich deutlich mit 6:1 gegen den SV Kressbronn durch. Timo Leitner traf per Foulelfmeter in der 5. Minute zum 1:0, Tim Siegel glich in der 23. Minute aus, bevor Nevio Deufel (28.) und erneut dreimal Timo Leitner (44., 69., 78.) sowie Manuel Schrapp (86.) den klaren Sieg sicherstellten. Zusätzlich sah Tim Siegel in der 35. Minute die Rote Karte für den SV Kressbronn. Buch kletterte mit nun 36 Punkten auf Platz 3 und ist weiterhin die beste Mannschaft in der Rückrunde, während Kressbronn mit 16 Punkten auf dem vorletzten Platz bleibt.

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Der SV Mietingen und der FV Rot-Weiß Weiler trennten sich in einer intensiven Begegnung 3:3. Insgesamt drei Mal sorgte Robin Ertle in der 5., 23. und per Foulelfmeter in der 58. Minute für die Führung des SV Mietingen, die Gäste hatten jedoch jedes Mal die passende Antwort parat und konnten jeweils durch Elias Günther (20.), Gianluca Candatore (52.) und Michael Schmid (90.) für Weiler ausgleichen. Weiler belegt mit nun 38 Punkten auf Platz 2, während Mietingen mit 26 Punkten Rang 11 einnimmt. Beide Teams bestätigten ihre Offensivstärke, ließen aber defensive Stabilität etwas vermissen.





