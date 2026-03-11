Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Der TSV Buch empängt im Nachholspiel den FC Wangen
Landesliga, Staffel 4: Das Nachholspiel vom 17. Spieltag
Ein weiteres Nachholspiel des 17. Spieltags der Landesliga, Staffel 4, steht an: Der TSV 1889 Buch empfängt am morgigen Donnerstagabend den FC Wangen. Beide Teams sind schon mehrere Spiele ungeschlagen und wollen diesen Trend fortsetzen.
Der TSV 1889 Buch geht mit 29 Punkten als Tabellensiebter in das Nachholspiel und möchte seine Serie weiter ausbauen. Drei Siege in Folge haben der Mannschaft eine stabile Position im oberen Mittelfeld verschafft, zuletzt gab es einen 4:3-Sieg beim SV Reinstetten. Der FC Wangen steht mit 28 Punkten auf Rang acht und reist mit ebenfalls positiver Form an. Die Mannschaft ist seit vier Spielen ungeschlagen und spielte am vergangenen Wochenende 2:2 gegen den TSV Riedlingen. Die Tabellennachbarn trennt aktuell nur ein Punkt trennt, der Sieger kann in die Top fünf vorrücken.