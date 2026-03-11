Der TSV Buch empängt im Nachholspiel den FC Wangen

– Foto: Alexander Sättele

Ein weiteres Nachholspiel des 17. Spieltags der Landesliga, Staffel 4, steht an: Der TSV 1889 Buch empfängt am morgigen Donnerstagabend den FC Wangen. Beide Teams sind schon mehrere Spiele ungeschlagen und wollen diesen Trend fortsetzen.

Morgen, 19:30 Uhr TSV 1889 Buch TSV Buch FC Wangen Wangen 19:30 live PUSH



Der TSV 1889 Buch geht mit 29 Punkten als Tabellensiebter in das Nachholspiel und möchte seine Serie weiter ausbauen. Drei Siege in Folge haben der Mannschaft eine stabile Position im oberen Mittelfeld verschafft, zuletzt gab es einen 4:3-Sieg beim SV Reinstetten. Der FC Wangen steht mit 28 Punkten auf Rang acht und reist mit ebenfalls positiver Form an. Die Mannschaft ist seit vier Spielen ungeschlagen und spielte am vergangenen Wochenende 2:2 gegen den TSV Riedlingen. Die Tabellennachbarn trennt aktuell nur ein Punkt trennt, der Sieger kann in die Top fünf vorrücken.





