Der TSV Bockum zeigt sich von der Pokal-Pleite bestens erholt

In der Bezirksliga rollt seit dem Wochenende wieder der Ball. Und während der TuS Wickrath zum Saisonauftakt der Gruppe 3 seine Aufstiegsambitionen durch einen klaren 3:0-Heimsieg gegen den SC St. Tönis II untermauerte – Goalgetter Niek Gabriel Mäder knüpfte dabei mit zwei Treffern nahtlos an die vergangene Saison an und es darf die Frage gestellt werden, ob seine Gefährlichkeit nicht bis in die Apfelstadt vorgedrungen ist –, kam TuRa Brüggen beim Aufsteiger Thomasstadt Kempen nur zu einem Unentschieden. Neben dem starken Keeper Niclas Roosen, der schon in der vergangenen Spielzeit ein Garant für wenig Gegentore war, galt der Kempener Jubel vor allen Dingen Alya Keita. Der Youngster sorgte nach Vorarbeit von Neuzugang Denis Gaas, der aus Tönisberg gekommen war, eine Viertelstunde vor dem Abpfiff für den Ausgleich.

Außerdem überzeugte im Team von Trainer Andre Meier ein weiterer Neuer, der aus privaten Gründen neu in Kempen beheimatet ist. „Zu dem sind wir gekommen, wie die Jungfrau zum Kind“, war in seinem Zusammenhang dann von den Verantwortlichen auch zu vernehmen. Es handelt sich um Jonas Struß, der, obwohl noch mit Trainingsrückstand auf dem Buckel, als Innenverteidiger mit großer Übersicht agierte. Der 27-Jährige spielte schon in der Thüringenliga, die mit der hiesigen Oberliga vergleichbar ist, für den SV Arnstadt bzw. Wismut Gera.