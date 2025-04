Der TSV Bockum verpasst möglichen Sieg gegen Kevelaer

Einen Punkt gewonnen oder zwei verloren? Diese Frage stellten sich die Verantwortlichen und Spieler des TSV Bockum nach dem 1:1 (0:1)-Unentschieden im vorgezogenen Heimspiel der Bezirksliga 4 gegen den Kevelaerer SV, der aktuell noch um die Entscheidungsspiele um den Aufstieg in die Landesliga kämpft. Zieht der Betrachter beide Halbzeiten als Maßstab heran, geht das Unentschieden in Ordnung. Die Gäste waren im ersten Abschnitt besser. Die Platzherren, die sich durch den Punktgewinn in der Tabelle wieder am TuS Xanten – der TuS ist über Ostern spielfrei – vorbei auf den 14. Tabellenplatz schoben, der in der Endabrechnung Klassenerhalt bedeuten würde, im zweiten Durchgang.

Für den wegen seiner fünften gelben Karte gesperrten Viron Gabriel Anagnostou – Sohn des von 1997 bis 1999 bei Borussia Mönchengladbach unter Vertrag stehenden Chrissovalantis „Valla“ Anagnostou - war bei den Bockumern Jerry Thomann in die Viererkette hinten rechts hinein gerückt. Aber auch er konnte nicht verhindern, dass nach einer frühen Möglichkeit des TSV von Christian Tönnißen die Kevelaerer die Spielkontrolle übernahmen. Die Pausenführung durch Christian Jürgens entsprach dann auch dem Geschehen (44.).

In der zweiten Halbzeit dann aber ein anderes Bild. Die Bockumer kamen immer besser in die Partie, wobei sich die Einwechslung von Hendrik Holtz – er rückte in die Angriffsspitze und Marlon Depenbrock zurück ins Mittelfeld – direkt bezahlt machte. Denn Holtz war es dann auch, der SV-Schlussmann Jan Ingenpaß erst zweimal hart prüfte und dann den zu dem Zeitpunkt längst verdienten Ausgleich markierte. Dies im Anschluss an einen Elfmeter Milos Jesic war gefoult worden. Tönnißen scheiterte vom Punkt zwar an Ingenpaß, aber den Abpraller brachte Depenbrock wieder vor das KSV-Gehäuse, Holtz reagierte goldrichtig (77.). Danach war das Reucher-Team am Drücker, aber erneut war Ingenpaß zur Stelle. Auch sein Gegenüber Luca Jannik Sitterz konnte sich bei einigen Kontern der Gäste auszeichnen.