Der TSV Bockum geht auch am Sonntag als Favorit auf den Platz. – Foto: Michael Locke

Der TSV Bockum hat seine Favoritenrolle gefunden Kreisliga A Kempen-Krefeld: Am Sonntag geht es zu Rhenania Hinsbeck.

Es hat einige Wochen gedauert, aber seit dem zehnten Spieltag der Krefelder Kreisliga A steht der zu Saisonbeginn in Sachen Aufstieg am häufigsten vorgewettete TSV Bockum ganz oben. Diese Führungsposition verteidigte das Team um Neuzugang Timo Welky – der 31-Jährige lief schon für den VfR Fischeln und VfB Homberg 67 mal in der Oberliga auf und hat 133 Landesliga-Partien auf dem Buckel – vergangenen Freitag auch gegen Verfolger SC Union Nettetal II. Das Prunkstück des TSV ist aber zweifelsohne die Offensive mit dem weiter sehr treffsicheren Routinier Christian Breuer, dem älteren Bruder des Tönisberger Spielertrainers, und Philipp Alker. Dies noch in Abwesenheit vom Kevin Stienen, der aus Strümp gekommen und aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht einsatzfähig war, was sich aber geändert hat.

Zu den Spielern, die seit Jahren im Fokus stehen, gehört Philipp Alker. Sieben Mal hat er bereits getroffen und die gleiche Anzahl an Vorbereitungen vorzuweisen. Mit Ausnahme der letzten Spielzeit, wo er wieder in der Ersten aushelfen musste, war es um den 27-Jährigen recht ruhig geworden, da er aus zeitlichen Gründen nur noch in der Zweiten kickte. Dies ist jetzt wieder ganz anders, was Trainer Tino Reucher natürlich freut. Alker stammt aus dem Nachwuchs des VfR Fischeln, spielte danach schon einmal für Bockum, für Rot-Weiß Lintorf, VfB Uerdingen, Preussen Krefeld und SSV Grefrath, ehe er erneut an den Prozessionsweg kam (2019). Auch am Sonntag beim SC Rhenania Hinsbeck sind seine Qualitäten gefragt, damit es am Ende mit dem Aufstieg klappt.