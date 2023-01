Der TSV Bobingen ist nicht zu stoppen Bezirksligist holt auch den Augsburger Futsal-Kreistitel +++ Türkspor Augsburg und TSV Friedberg lösen die weiteren Tickets zur Schwäbischen

Als Augsburger Kreismeister konnte sich verdient Landkreis-Champion TSV Bobingen feiern lassen, der im Finale von Fischach Türkspor Augsburg mit 2:1 in die Schranken wies. Allerdings trat der Bayernligist wie schon den gesamten Hallenwinter nur mit seiner zweiten Garnitur, die in der Kreisklasse spielt, an.