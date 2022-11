Der TSV Bobingen ist nicht zu stoppen Ein knapper 1:0-Sieg in Oberstdorf reicht im letzten Hinrundenspiel zum Sprung auf den zweiten Tabellenplatz

Bis zur 28. Spielminute passierte im Stadion unter der Oberstdorfer Sprungschanze nicht viel. Der TSV hatte zwar mehr Spielanteile, konnte daraus aber wenig machen. Das änderte sich in der 29. Spielminute als Oberstdorfs Keeper Kay Kähni einen Elfmeter verursachte. Bobingens Torjäger Florian Gebert, an diesem Tag erstmalig Kapitän der Mannschaft, übernahm die Verantwortung und schoss den Elfmeter flach ins rechte Eck. Doch der Oberstdorfer Torwart machte seinen Fehler wieder wett und parierte glänzend. Die „Bobinger Bübles“ ließen sich dadurch jedoch nicht einschüchtern. Und nur eine Minute später fiel doch das Führungstor für Bobingen. Nach einer Flanke von Maximilian Krist stand Spielertrainer Christopher Detke frei vor dem Oberstdorfer Gehäuse und konnte den Ball per Kopf zum 1:0 ins Tor bugsieren. Dass Detkes dritter Saisontreffer gleichzeitig den Sieg im Allgäu bedeuten würde, wusste zu diesem Zeitpunkt freilich noch niemand. Christopher Detke sagte nach dem Spiel: „Letztlich war es eine souveräne Leistung von uns. Nur das Ergebnis ist etwas zu niedrig ausgefallen“. Die Oberstdorfer hatten es dem Gast aber auch nicht allzu schwer gemacht. Sie standen tief und taten wenig gegen den Bobinger Spielaufbau, sodass die Schützlinge des Bobinger Trainerteams Jeschek/Detke in der ersten Halbzeit nicht wirklich in Gefahr gerieten. Auch in der zweiten Halbzeit zeigten sich die „Flachländer“ dem Team aus den Bergen deutlich überlegen. Leider wurden wieder drei oder vier hochkarätige Torgelegenheiten liegen gelassen. Dadurch wurde es zum Ende hin noch einmal hektisch. Es kam zu mehreren Standardsituationen um den Bobinger Strafraum. Doch die Deckung stand weiterhin sehr gut. Und so konnte Bobingens Ersatztorhüter Marcel Kring in seinem ersten Saisonspiel die Null festhalten. Lokalsport SZ