Der TSV Balzhausen ist wieder im Rennen Kreisliga-Schlusslicht gewinnt in Wiesenbach +++ Neuburg lässt Thannhausen keine Chance +++ Türk Gücü Lauingen marschiert weiter von Walter Brugger · Gestern, 16:02 Uhr · 0 Leser

Balzhausens Keeper Alexander Höse ließ sich in Wiesenbach nur einmal bezwingen. – Foto: Thomas Braun

Der Abstiegskampf in der Kreisliga West spitzt sich weiter zu, zumal das Schlusslicht TSV Balzhausen nun auch wieder im Rennen ist. Nach dem 3:1-Erfog bei der SpVgg Wiesenbach haben die Balzhause rnur noch einen Zähler Rückstand. Spitzenreiter Türk Gücü Lauingen hat seinen Vorsprung ausgebaut, weil der Verfolger TSV Offingen sich mit dem TSV Ziemetshausen die Punkte teilte.

Der TSV Balzhausen hat mit 3:1 bei der SpVgg Wiesenbach durchgesetzt und darf weiter auf den Klassenerhalt hoffen. In der 27. Minute brachte Thomas Pfitzmayr den TSV per Kopf in Führung. Wiesenbach antwortete nach der Pause: Dominik Thoma traf in der 58. Minute mit einem sehenswerten Distanzschuss zum Ausgleich. Doch Balzhausen zeigte sich effizient: Johannes Keisinger stellte in der 73. Minute die Führung wieder her, ehe Jonas Nießner in der 85. Minute für die Entscheidung sorgte. In der Nachspielzeit sah Wiesenbachs Robert Konrad noch die Gelb-Rote Karte.

Schiedsrichter: Tobias Sing (Dillingen) - Zuschauer: 99

Türk Gücü Lauingen hat sich gegen den SC Altenmünster mit 3:1 durchgesetzt und dabei eine überzeugende Leistung gezeigt. Venhar Neziri brachte den Spitzenreiter in der 36. Minute per Kopf nach Flanke von Lukas Ün in Führung. Kurz vor der Pause erhöhte Yigitcan Yüce nach einem Abpraller auf 2:0. In der zweiten Halbzeit sorgte Oguzhan Baki mit einem sehenswerten Distanzschuss nach Vorarbeit von Fatjon Gashi für die Vorentscheidung (67.). Niklas Rigel gelang in der 74. Minute lediglich noch der Ehrentreffer für Altenmünster.

Schiedsrichter: Manuel Ostermeyer (Maihingen) - Zuschauer: 95

Keinen Sieger gab es beim 1:1 zwischen dem TSV Offingen und dem TSV Ziemetshausen. Elias Kerker brachte die Gastgeber früh nach Vorarbeit von Maximilian Braun in Führung (8.). Ziemetshausen bot sich die Chance zum Ausgleich, doch Tarik Music scheiterte in der 30. Minute vom Elfmeterpunkt. Nach der Pause fiel der Ausgleich: Simon Schinzel traf in der 54. Minute unglücklich ins eigene Tor. Nur eine Minute später vergab Music erneut einen Strafstoß.

Schiedsrichter: Benedikt Thurian (Brachstadt) - Zuschauer: 150

Bubesheims Keeper Simon Zeiser ist geschlagen, der Elfmeter führte zum zwischenzeitlichen 1:0 für die Glötter. – Foto: Benjamin Rößle

Im Im Lilienstadion trennten sich die SSV Glött vom SC Bubesheim mit 1:1. Glött bestimmte lange das Geschehen und ging in der 58. Minute durch Pius Galgenmüller per Foulelfmeter in Führung, nachdem Ben Seybold zuvor gefoult worden war. Trotz weiterer guter Möglichkeiten, unter anderem durch Florian Böck, verpasste es Glött, den Vorsprung auszubauen. Das rächte sich in der 75. Minute, als Adam Kunz nach einem nicht geklärten Eckball den Ausgleich erzielte. In der Schlussphase blieb die Partie zerfahren, klare Torchancen waren auf beiden Seiten Mangelware.

Schiedsrichter: Bernd Ziegler (Stotzard) - Zuschauer: 110

In einem intensiven Duell setzte sich der SV Scheppach mit 2:1 beim SSV Neumünster-Unterschöneberg durch. Die Scheppacher erwischten einen Traumstart: Georghe-Daniel Azamfirei verwandelte bereits in der ersten Minute einen Elfmeter zur Führung. Neumünster glich jedoch schnell aus, als Valentin Jaumann nach Vorlage von Fabian Schrodi in der 10. Minute traf. Nach der Pause geriet Scheppach durch eine Zeitstrafe gegen Andreas Czejka (48.) in Unterzahl, zeigte sich aber dennoch effektiv: Philip Hämmerle erzielte in der 61. Minute den Siegtreffer. In der Schlussphase sah zudem Scheppachs Henry Burkert die Gelb-Rote Karte.

Schiedsrichter: Arjan Plooij (Zusamaltheim) - Zuschauer: 100

Ein dominanter Auftritt bescherte dem SV Neuburg/Kammel einen deutlichen 4:0-Erfolg bei der TSG Thannhausen. Bereits in der Anfangsphase stellten die Neuburger die Weichen auf Sieg: Kilian Kustermann traf in der 9. Minute per Kopf nach Flanke von Felix Glockner, der nur vier Minuten später selbst auf 2:0 erhöhte. Kustermann legte in der 15. Minute das 3:0 nach. Thannhausen vergab kurz vor der Pause die Chance zum Anschluss, als André Reisinger einen Elfmeter verschoss (43.). In der zweiten Halbzeit machte Neuburgs Glockner per Strafstoß alles klar (53.). Zudem schwächte sich die TSG durch zwei Platzverweise selbst. Janick Pfleger sah Gelb-Rot (64.), Edin Hamzabegovic den roten Karton (79.).