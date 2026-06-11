Der TSV Bad Boll präsentiert 5 Neuzugänge für die Saison 26/27 von Joachim Rickel · Heute, 17:35 Uhr · 0 Leser

Der TSV Bad Boll setzt seine Kaderplanung für die kommende Saison konsequent fort und kann unter der sportlichen Leitung von Timo Ascherl insgesamt 5 Neuzugänge für den Erlengarten vermelden. Mit Julian Unger kehrt ein bekanntes Gesicht zum TSV Bad Boll zurück. Der Defensivspieler verließ den Verein vor 2 Jahren um sich in der Oberliga weiterzuentwickeln. Nun zieht es ihn zurück an seine alte Wirkungsstätte. " Julian hat in den vergangenen zwei Spielzeiten wertvolle Erfahrungen gesammelt und wird unsere Defensive mit seiner Qualität und seinem Charakter verstärken" erklärt Timo Ascherl.

Ein weiterer Neuzugang kommt vom Ligakonkurrenten TV Echterdingen. Mit Anes Handanagic verpflichtet der TSB Bad Boll einen jungen, aber bereits sehr erfahrenen Spieler für die rechte Außenbahn. Handanagic durchlief die Nachwuchsabteilungen des SSV Ulm und des VFR Aalen, ehe ihn sein Weg über den TSV Essingen zum TV Echterdingen führte. Dort stand er in den vergangenen drei Jahren unter Vertrag. Neben den beiden erfahrenen Verstärkungen schließen sich drei vielversprechende Nachwuchstalente dem TSV Bad Boll an. Denny Fuchs aus Rechberghausen in den Erlengarten, David Belec kommt von der U19 des VFR Aalen und Enhar Jonus stößt von der TSG Hofherrnweiler zum Verein. Jonus wurde ebenfalls beim VFR Aalen ausgebildet, bevor er über den damaligen Verbandsligisten TV Echterdingen nach Hofherrnweiler wechselete. Mit seiner Ausbildung und Entwicklung bringt auch er großes Potential für die Zukunft mit.