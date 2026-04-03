Der TSV Aßling will den Favoriten aus Kiefersfelden ärgern

FB KK Aßling (rot) Andreas Hackenberg – Foto: Sro

Sieben Punkte aus vier Rückrundenspielen haben beim TSV Aßling nach dem Winter für etwas Entspannung gesorgt. Der Abstiegskampf ist angesichts von fünf Punkten Vorsprung auf die rote Zone noch nicht beendet, gleichwohl kann Laszlo Ziegler dem schwierigen Auswärtsspiel am Samstag, 14 Uhr, beim ASV Kiefersfelden etwas gelassener entgegensehen: „Ich blicke mit Vorfreude auf das Spiel. Wir haben nichts zu verlieren und die Möglichkeit, den Favoriten zu ärgern.“ Aßlings Trainer spricht angesichts der klaren Rollenverteilung von einem „sogenannten Bonusspiel“, in dem er hofft, dass seine Spieler gegen den Tabellendritten „befreit aufspielen und mutig sind“.

Ein wesentlicher Faktor für den jüngsten Aufschwung war Winterneuzugang Thomas Sommerfeld vom SV Vogtareuth. Von den drei Neuen in der Winterpause schlug der Offensivspieler am besten ein. „Sommerfeld hat sich sehr gut eingefügt und hilft uns sehr weiter“, lobt Ziegler. „Er ist der gewünschte Neuzugang, wie wir ihn uns vorgestellt haben. Taktisch hilft er uns in der Ordnung extrem und spielerisch ist er ein super Spieler für die Kreisklasse. Er ist ein richtiger Gewinn.“ Gegen Kiefersfelden muss Sommerfeld wie seine Mitspieler ans Limit kommen, um den Gastgebern, die daheim nur jedes zweite Spiel gewinnen konnten, ein Bein stellen zu können.