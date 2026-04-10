Der TSV Aßling will den Büchsenberg zur Festung machen

FB KK Aßling (rot) Jakob Mertl – Foto: Sro

Am Sonntag empfängt der TSV Aßling den TuS Großkarolinenfeld. Trainer Laszlo Ziegler setzt auf die Heimstärke am Büchsenberg.

Der TSV Aßling hat sich dank guter Leistungen nach der Winterpause ins Mittelfeld der Kreisklasse 1 (Inn/Salzach) vorgearbeitet. Am Sonntag um 15 Uhr gastiert der Tabellennachbar TuS Großkarolinenfeld am Büchsenberg. Der Aßlinger Vorsprung auf die Relegationsplätze beträgt fünf Punkte, weshalb die Abstiegsgefahr trotz Rang sieben noch lange nicht gebannt ist.

Daher sollte auch gegen die um drei Zähler besser platzierten Gäste erneut gepunktet werden. Mit vier Siegen aus acht Spielen ist die Mannschaft von Trainer Laszlo Ziegler daheim in jedem zweiten Spiel siegreich, am Büchsenberg wird der Grundstein für den Ligaverbleib gelegt.

„Ich blicke sehr gespannt auf das Spiel, weil es eine große Chance für uns ist, an Großkaro vorbeizuziehen“, bekennt Ziegler. „Ich will, dass wir in unseren Heimspielen immer punkten und bestenfalls gewinnen. Wir wollen dem Gegner zeigen, dass der Büchsenberg der Büchsenberg ist.“