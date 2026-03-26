Der TSV Aßling verliert verdient 0:1 in Tattenhausen

Die Aßlinger Kicker kassierten eine bittere Niederlage. Nun droht der Abstiegskampf, denn der Vorsprung beträgt nur drei Punkte.

Genau das, was die Aßlinger Kicker vermeiden wollten, ist eingetreten: eine 0:1-Niederlage im Nachholspiel der Kreisklasse 1 (Inn/Salzach) in Tattenhausen. „Bitter, aber auch verdient“, musste TSV-Coach Laszlo Ziegler zugeben. Wobei es eigentlich eine Partie ohne große Höhepunkte und Chancen gewesen sei.

Doch gleich die erste davon brachte die Entscheidung. Keine zwei Minuten waren gespielt, als ein weiter SV-Einwurf hinter der Aßlinger Abwehrkette landete und Thomas Masberg den Ball zum 1:0 für die Gastgeber im Netz versenkte. Ziegler ärgerte sich: „Da haben wir komplett geschlafen.“ Überhaupt störte ihn die Einstellung seiner Mannschaft: „In so einem Sechs-Punkte-Spiel muss man anders auftreten.“ In gewisser Weise so, wie die Tattenhausener. „Die waren cleverer, aktiver in den Zweikämpfen, einfach voll da.“

Hinzu kam, dass Aßling vor dem gegnerischen Tor komplett harmlos blieb. „Die wenigen Möglichkeiten, die es in dem Spiel gab, hatten meist die anderen“, kritisierte der Aßlinger Coach. Auch bei Standards sei man harmlos gewesen. „Wenn wir so weiterspielen, werden wir nicht mehr viel holen“, prognostizierte Ziegler. Was fatal wäre. Denn der Abstand auf die Abstiegs- und Relegationszone beträgt nur mehr drei Punkte. Die Partie am Sonntag auf dem Büchsenberg hat damit einen besonderen Charakter bekommen: Gegen das Tabellenschlusslicht aus Brannenburg muss ein Sieg her. In diesem Sinne positiv: Es hat sich niemand in Tattenhausen verletzt.