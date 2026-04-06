Der TSV Aßling erkämpft sich ein glückliches 1:1 beim ASV Kiefersfelden

Der TSV Aßling holte trotz weniger Chancen einen Punkt. Torhüter Thomas Huber und ein Freistoßtor retteten das Unentschieden.

Laszlo Ziegler hatte die Auswärtspartie der Fußball-Kreisklasse 1 in Kiefersfelden als „Bonusspiel“ bezeichnet. Dieser Logik zufolge lässt sich das 1:1 für den TSV Aßling auch als „Bonuspunkt“ verbuchen. „Für uns war es sicherlich ein glücklicher Punktgewinn, was die Spielanteile und die Torchancen angeht“, räumte der Coach der Büchsenberger ein.

In den ersten 25 Minuten taten sich die Platzherren gegen tief stehende Gäste schwer, Torchancen herauszuarbeiten. Dann jedoch nutzten sie einen schläfrigen Moment in der Aßlinger Defensive (1:0/26.). „Dass das Tor durch einen schnell ausgeführten Einwurf in der eigenen Hälfte entstand, als wir im Verbund nicht geschaltet haben, war zu dem Zeitpunkt ärgerlich“, grämte sich Ziegler.

In der Folge überstand Aßling viele brenzlige Situationen mit einer großen Portion Glück und einem sehr guten Torhüter. „Thomas Huber zeigte eine starke Leistung und war mitverantwortlich dafür, dass wir einen Punkt geholt haben“, lobte der Coach seinen Schlussmann.

Für das Unentschieden brauchte es jedoch auch einen eigenen Treffer. Diesen erzielte Samuel Wambach in der 78. Minute mit einem Freistoß ins Torwarteck. In der Schlussviertelstunde warf der ASV Kiefersfelden noch einmal alles nach vorn, fand aber kein Durchkommen mehr. TSV-Coach Ziegler wusste, dass das Remis schmeichelhaft war, zugleich betonte er aber: „Von der Intensität her war es ein verdienter Punkt, den wir uns erarbeitet haben. Es ist wichtig, wenn man merkt, dass der Glaube und der Teamspirit da sind.“