Der TSV Arnbach steigt nach der Niederlage gegen Weichs ab

Die 1:2-Heimniederlage im Derby kostet den TSV Arnbach den Klassenerhalt. Zwei Spieltage vor Saisonende ist der Abstieg Realität.
Jetzt ist es amtlich: Der TSV Arnbach muss den bitteren Weg von der Fußball-Kreisliga in die Kreisklasse antreten. Eine Derbyniederlage besiegelte den Abstieg zwei Spieltage vor Saisonschluss.
TSV Arnbach – SV Weichs 1:2: Nach dem Abpfiff herrschte auf Arnbacher Seite große Enttäuschung. Durch die Heimniederlage gegen den direkten Konkurrenten aus Weichs steht der Abstieg zwei Spieltage vor Saisonende fest.
Dabei begann die Partie offen. Arnbach hielt dagegen, verteidigte zunächst ordentlich, geriet aber trotzdem früh in Rückstand. Nach einem Einwurf in den Fünfmeterraum reagierten die Gastgeber zu zaghaft, Sedin Hrbat nutzte die Unsortiertheit zur Weichser Führung (18.).
Es war ein zerfahrenes Duell, der Druck hemmte beide Mannschaften. Dennoch kam Arnbach zurück: Nach einem Handspiel im Strafraum verwandelte Fabian Beck den fälligen Elfmeter zum 1:1-Ausgleich (35.). Kurz darauf bot sich sogar die große Chance auf die Führung, doch der TSV ließ sie liegen. Das rächte sich unmittelbar vor der Pause. Nach einem nicht geahndeten Foulspiel bekamen die Gäste noch einen Freistoß zugesprochen. Den langen Ball ließ Arnbachs Keeper Stefan Burgmann fallen, Alem Besirevic schob zum 1:2 ein (45.+1).
Nach dem Seitenwechsel fehlten große Höhepunkte. Weichs konzentrierte sich fast nur noch aufs Verteidigen, Arnbach fehlte trotz einiger Möglichkeiten die nötige Konsequenz im Abschluss. So blieb es beim knappen Auswärtssieg der Gäste, die damit einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machten. Die Arnbacher befinden sich nun auf Abschiedstournee, bevor sie den bitteren Gang in die Kreisklasse antreten müssen.
SpVgg Feldmoching – TSVE Karlsfeld II 0:4: Im Kellerduell in Feldmoching war den Mannschaften die Bedeutung der Partie zunächst deutlich anzumerken. Auf dem trockenen und schwer bespielbaren Platz gingen es beide Teams vorsichtig an, klare Torchancen blieben in der Anfangsphase Mangelware. Die Karlsfelder hatten dann allerdings das nötige Spielglück auf ihrer Seite: Nach einer Standardsituation bugsierte Feldmochings Mario Ljubicic den Ball in der 14. Minute ins eigene Tor und brachte die Gäste damit in Führung.
Mit dem 1:0 gewann die Eintracht-Zweite zunehmend an Sicherheit. Karlsfeld ließ den Ball besser laufen und kontrollierte die Partie. Kurz vor der Pause erhöhte Dennis Tscharnke nach einer Ecke per Kopfball auf 2:0 (40.). Feldmoching fand offensiv kaum Lösungen gegen eine konzentrierte Karlsfelder Defensive.
Nach dem Seitenwechsel setzte die Mannschaft von Trainer Giuliano Lumia den Matchplan konsequent um. Die Gäste blieben spielbestimmend, hielten den Ball in den eigenen Reihen und ließen kaum etwas zu. Feldmoching musste mehr riskieren, Karlsfeld nutzte die Räume. Michael Hain sorgte in der 73. Minute mit dem 3:0 für die Vorentscheidung. In der langen Nachspielzeit setzte Arel Englberger schließlich den Schlusspunkt zum 4:0-Endstand. Karlsfeld machte mit dem verdienten Erfolg einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt.
Besonders erfreulich für die Gäste: Jasper Zipf stand nach siebenmonatiger Pause infolge einer Kiefer-Operation erstmals wieder im Kader und kam zu seinen ersten Einsatzminuten.