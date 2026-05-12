Der TSV Arnbach steigt nach der Niederlage gegen Weichs ab Abstieg besiegelt von Moritz Stalter · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

In einer umkämpften Partie setzten sich Sedin Hrbat und der SV Weichs knapp beim TSV Arnbach (weiße Trikots) 2:1 durch. – Foto: HAB

Die 1:2-Heimniederlage im Derby kostet den TSV Arnbach den Klassenerhalt. Zwei Spieltage vor Saisonende ist der Abstieg Realität.

Jetzt ist es amtlich: Der TSV Arnbach muss den bitteren Weg von der Fußball-Kreisliga in die Kreisklasse antreten. Eine Derbyniederlage besiegelte den Abstieg zwei Spieltage vor Saisonschluss. TSV Arnbach – SV Weichs 1:2: Nach dem Abpfiff herrschte auf Arnbacher Seite große Enttäuschung. Durch die Heimniederlage gegen den direkten Konkurrenten aus Weichs steht der Abstieg zwei Spieltage vor Saisonende fest.

Dabei begann die Partie offen. Arnbach hielt dagegen, verteidigte zunächst ordentlich, geriet aber trotzdem früh in Rückstand. Nach einem Einwurf in den Fünfmeterraum reagierten die Gastgeber zu zaghaft, Sedin Hrbat nutzte die Unsortiertheit zur Weichser Führung (18.). Es war ein zerfahrenes Duell, der Druck hemmte beide Mannschaften. Dennoch kam Arnbach zurück: Nach einem Handspiel im Strafraum verwandelte Fabian Beck den fälligen Elfmeter zum 1:1-Ausgleich (35.). Kurz darauf bot sich sogar die große Chance auf die Führung, doch der TSV ließ sie liegen. Das rächte sich unmittelbar vor der Pause. Nach einem nicht geahndeten Foulspiel bekamen die Gäste noch einen Freistoß zugesprochen. Den langen Ball ließ Arnbachs Keeper Stefan Burgmann fallen, Alem Besirevic schob zum 1:2 ein (45.+1).