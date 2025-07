Der TSV Altheim hat ein großes Ziel

Altheim. Premiere für den TSV Altheim: Erstmals überhaupt spielt der Verein in der Gruppenliga. So kommt es auch erstmals seit Jahren zum Derby gegen den Lokalrivalen SV Münster. Eng verbunden mit dem sportlichen Erfolg des TSV ist Adis Ahmetovic. Der 39 Jahre alte Trainer, der beim SV Sickenhofen spielte, hat seinen Wechsel nach Altheim im Verlauf der vergangenen zehn Jahre dazu genutzt, einen Plan für den TSV zu entwickeln.

„Am Anfang lief es schlecht, wir waren eine Fahrstuhlmannschaft zwischen Kreisliga A und B. Doch nach vier Jahren hatten wir uns in der A-Liga etabliert und konnten den Blick weiter nach oben richten“, erklärt Ahmetovic. Dafür waren neue Strukturen und Prozesse nötig. Beim 39-Jährigen ist auch immer der Begriff Nachhaltigkeit ein Thema, also etwas auf einen längeren Zeitraum auszurichten.

Das kostet viel Kraft und führte in der vergangenen Saison dazu, dass Ahmetovic zwischendurch das Handtuch warf, als es nicht mehr so lief. Denn das Ziel war klar formuliert, der Aufstieg in die Gruppenliga geplant, nachdem der TSV in der Spielzeit zuvor als Tabellenzweiter in der Relegation gescheitert war. Dann kam der Rücktritt vom Rücktritt und am Ende stand die Meisterschaft, wenn auch nur knapp einen Zähler vor dem TSV Seckmauern, der sich den Aufstieg über die Relegation sicherte.

Team wurde im Schnitt um fünf Jahre verjüngt