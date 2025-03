Der TSV Adelberg verliert das Derby beim Tabellenzweiten aus Wäschenbeuren knapp. Im ersten Durchgang ist es ein umkämpftes und ausgeglichenes Spiel, in dem beide Mannschaften immer wieder zu Gelegenheiten kommen die aber ungenutzt bleiben. Nach der Pause sind die Gastgeber dann etwas griffiger und drängen auf den ersten Treffer. Diese kurze Druckphase überstehen die Adelberger und dann wird es wieder ausgeglichener. In der 63. Spielminute pressen die Blau-Weißen dann einmal zu ungeordnet auf die Wäschenbeurener Defensive und so gelingt den Gastgebern gegen eine unsortierte Adelberger Hintermannschaft das 1:0. In der Folge bleibt das Spiel bis zur letzten Minute spannend. Wie im ersten Durchgang erspielen sich beide Teams gute Chancen, die aber auf beiden Seiten ungenutzt bleiben und so bleibt es beim 1:0. Der TSV Adelberg verkauft sich einmal sehr teuer, steht am Ende aber mit leeren Händen da. Auf dieser Leistung kann die Santangelo-Elf aber definitiv aufbauen.