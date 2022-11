Der TSV Adelberg kassiert die nächste verdiente Niederlage

Gegen die Oberliga - Reserve aus Göppingen tut sich der TSV über die vollen 90 Minuten schwer und schafft es nicht, sich eine nennenswerte Chance zu erspielen. In der 36. wird ein Göppinger Spieler im Strafraum zu Fall gebracht, den fälligen Strafstoß verwandelt der Gästekeeper souverän.

Nach der Pause spielt wieder nur der SV, der TSV läuft hinterher. Die Gäste können das Ergebnis in der 78. noch per Distanzschuss ausbauen, ehe sie in der 83. Minute nach einem Abstauber endgültig den Deckel drauf machen. Kurz vor dem Schlusspfiff kassiert der TSV noch eine völlig unnötige aber glasklare rote Karte. Für die anschließenden, unschönen und ebenfalls völlig unnötigen Szenen möchten wir uns gegenüber dem Unparteiischen, dem Gegner und den eigenen Fans aufrichtig entschuldigen.