Der TSV Adelberg gewinnt das Derby gegen Rechberghausen klar

Die Hausherren starten gut ins Spiel und lassen den Ball in den eigenen Reihen laufen. In der 13. Spielminute schickt Patrick Lambor Locher per langem Ball auf die Reise, der bleibt vorm Tor cool und verwandelt zum 1:0. Zwei Minuten später schlägt Lambor einen Freistoß aus dem Halbfeld an den langen Pfosten, wo Keiser einköpft. In der 19. Spielminute fällt das 3:0, das wie eine Kopie des ersten Treffers wirkt - wieder langer Lambor-Ball, Locher Tor. Nur drei Minuten später: wieder die gleiche Kombination, diesmal legt Benjamin Locher aber quer auf Schwenger, der überlegt zum 4:0 einschiebt (22.). Nach dieser furiosen Phase flacht das Spiel deutlich ab und auf beiden Seiten passiert relativ wenig. Kurz vor der Pause gelingt den Gästen aus dem Nichts der Anschlusstreffer (42.). Die zweite Hälfte geht ähnlich ereignisarm weiter, wie die Erste aufgehört hat. In der 63. Spielminute erhöht der TSV Adelberg noch einmal auf 5:1 nach einem Lambor-Freistoß auf Locher. Jeweils der vierte Scorer-Punkt für das Duo! Wieder kurz vor Schluss stochern der FC nach einem Eckball das 5:2 über die Linie (88.). Am Ende ist es ein hochverdienter Sieg, den der TSV Adelberg sich binnen 9 Minuten geklärt hat.