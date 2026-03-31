Der TSGV Waldstetten muss bereits am Donnerstag wieder ran In der Landesliga gastiert der TSGV Waldstetten als Vierter beim Sechsten TSV Bernhausen von tsgv · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thomas Nast

Wenn man sich den Spitzenkampf in der Landesliga so anschaut, dann beschleicht einem allmählich das Gefühl, dass keine der Mannschaften da oben so richtig sein möchte. Regelmäßig nehmen sich die Mannschaften die Punkte gegenseitig weg. Und inmitten dieses tabellarischen Tohuwabohu befindet sich auch der TSGV Waldstetten.

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr TSV Bernhausen TSV Bernhsn TSGV Waldstetten Waldstetten 19:30 PUSH

Sinnbildlich kann man Primus TSV Köngen hernehmen. In vier Spielen hat die Mannschaft bereits dreimal verloren, ist aber mit 39 Punkten immer noch an der Tabellenspitze. Dahinter sind gleich drei Mannschaften mit jeweils 36 Punkten platziert: Ehningen, Eislingen und Waldstetten. Von Woche zu Woche wird es enger, so muss man mittlerweile bis zum achten Platz schauen. Dort steht Sindelfingen mit 32 Punkten, dahinter kommt dann eine ganze Weile nichts mehr, die Tabelle ist in zwei Teile aufgeteilt. Bereits an diesem Donnerstag (19.30 Uhr) muss der TSGV beim TSV Bernhausen antreten. Fast logisch in dieser Konstellation: Es ist wieder ein Topspiel, denn Bernhausen ist Sechster, hat zwei Zähler weniger auf dem Konto als der TSGV. Aus Waldstetter Sicht hätten es vier Punkte auf Bernhausen sein müssen, denn im Nachgang ist das Unentschieden gegen den Zweiten, den TSV Ehningen, als verschenkter Sieg einzustufen. So nannte es auch TSGV-Trainer Patrick Krätschmer, der mit ansehen musste, wie die Ehninger in der Schlussminute zum 1:1 ausgeglichen haben, nachdem man selbst die besten Chancen ausgelassen hatte – nicht das erste Mal in dieser Saison.