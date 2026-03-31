Der TSGV Waldstetten muss bereits am Donnerstag wieder ran

Wenn man sich den Spitzenkampf in der Landesliga so anschaut, dann beschleicht einem allmählich das Gefühl, dass keine der Mannschaften da oben so richtig sein möchte. Regelmäßig nehmen sich die Mannschaften die Punkte gegenseitig weg. Und inmitten dieses tabellarischen Tohuwabohu befindet sich auch der TSGV Waldstetten.
Sinnbildlich kann man Primus TSV Köngen hernehmen. In vier Spielen hat die Mannschaft bereits dreimal verloren, ist aber mit 39 Punkten immer noch an der Tabellenspitze. Dahinter sind gleich drei Mannschaften mit jeweils 36 Punkten platziert: Ehningen, Eislingen und Waldstetten. Von Woche zu Woche wird es enger, so muss man mittlerweile bis zum achten Platz schauen. Dort steht Sindelfingen mit 32 Punkten, dahinter kommt dann eine ganze Weile nichts mehr, die Tabelle ist in zwei Teile aufgeteilt.
Bereits an diesem Donnerstag (19.30 Uhr) muss der TSGV beim TSV Bernhausen antreten. Fast logisch in dieser Konstellation: Es ist wieder ein Topspiel, denn Bernhausen ist Sechster, hat zwei Zähler weniger auf dem Konto als der TSGV. Aus Waldstetter Sicht hätten es vier Punkte auf Bernhausen sein müssen, denn im Nachgang ist das Unentschieden gegen den Zweiten, den TSV Ehningen, als verschenkter Sieg einzustufen. So nannte es auch TSGV-Trainer Patrick Krätschmer, der mit ansehen musste, wie die Ehninger in der Schlussminute zum 1:1 ausgeglichen haben, nachdem man selbst die besten Chancen ausgelassen hatte – nicht das erste Mal in dieser Saison.
Zumindest personell gibt es einige gute Nachrichten aus dem TSGV-Lager zu verzeichnen. Etwas überraschend stand Eric Taxis bereits wieder in der Startelf, agierte wieder in der Innenverteidigung neben Tim Schraml. Es war sein erster Einsatz in diesem Jahr und er hat seine Sache gleich wieder gut gemacht, wie auch sein Trainer hervorhob. Ebenfalls positiv: Niels Waldraff und Dominik Pfeifer konnten nach ihren Verletzungen, die sie in Echterdingen erlitten haben, bereits wieder spielen. Ebenfalls lange gefehlt hatte Luka Vodopija, der in den letzten Minuten der Partie gegen Ehningen wieder auf den Rasen zurückkehren konnte.
Doch kein Spiel ohne weitere Verletzung: Julius Bäumel musste wegen einer Muskelverletzung bereits in der ersten Halbzeit vom Feld. Es ist nicht anzunehmen, dass er bereits in Bernhausen wieder zur Verfügung stehen kann. Hinzu gesellen sich die drei Langzeitverletzten Jonas Kurz, Max Dudium und Marc Heinzmann.
Gegner Bernhausen ist von einigen Trainern im Vorfeld der Saison als Meisterschaftsfavorit genannt worden, es ist also nicht überraschend, dass der TSV immer noch in dieser breiten Spitzengruppe vertreten ist. Allerdings haben die Bernhausener in diesem Kalenderjahr bereits vier von fünf Partien verloren, jedoch am vergangenen Wochenende in Maichingen mit 3:1 gewonnen und damit zumindest wieder etwas Selbstvertrauen tanken können. Wie groß das Selbstbewusstsein ist, wird man bereits an diesem Donnerstagabend sehen können. Der TSGV wird darauf vorbereitet sein.